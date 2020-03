Salomé, la niña que ha conquistado a Chayanne

"Baila que ritmo te sobra…" ¡Seguro que tú también sabes continuar la letra! Y eso que hace más ya más de veinte años que el mundo entero bailó por primera vez Salomé, uno de los éxitos con los que Chayanne se dio a conocer a nivel internacional. Pues de forma totalmente inesperada, una de las canciones más famosas del puertorriqueño ha vuelto a dar que hablar en la actualidad.

Gracias a la magia de las redes sociales, el artista ha podido disfrutar en primera persona de la magia de la música y es que, como cualquier arte, las canciones no tienen fecha de caducidad. Tanto que, ha sido una niña venezolana que, a sus 3 años, se ha declarado totalmente fan de este hit de finales de los noventa. ¿La razón? ¡Ella también se llama Salomé!

Los padres de la pequeña, que acostumbran a compartir imágenes de ella bailando, subieron un video en el que lo daba todo al ritmo de Salomé. Un increíble desparpajo junto a un espontáneo: "Dice Salomé, ¡esa soy yo!" Una reacción que ha conquistado el corazón de Chayanne, quien no ha dudado en compartir el vídeo en sus redes sociales acompañado por el mensaje: "Hermosa. La música no tiene edad...miren esta ternura." Como no podía ser de otra forma, Instagram se inundaba de corazones y exclamaciones repletas de ternura ante un clip que ya supera el millón de visualizaciones.

Salomé Rivas, que así es como se llama la niña, ya acumula más de 80 mil seguidores en su perfil de Instagram. Tal ha sido su repercusión que la pequeña ha sido invitada a varios programas de televisión, donde ha seguido conquistando a todos con sus bailes.

Parece que Chayanne sigue conquistando a las nuevas generaciones, a pesar de que ya hace dos décadas que se convirtió en todo un ídolo de masas. Aunque, como ya en más de una ocasión han demostrado sus perfiles sociales, todo apunta a que el hijo del cantante no tendrá ninguna dificultad para tomarle el relevo en lo que a levantar pasiones se refiere.