Harry Styles opina sobre la salida de Zayn de One Direction

El 25 de abril de 2015 se ha marcado por y para siempre en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Zayn Malik anunciaba que ponía punto y final a su etapa en One Direction, dejando a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson ante un camino de incertidumbres. Pero estos cuatro británicos supieron tomar las riendas del grupo y dirigirlo a seguir llenando de éxitos las vidas de su ejército de fans.

Ahora, cinco años después de este suceso, Harry Styles ha confesado cuál es su postura ante la decisión que tomó su compañero por aquél entonces. En una entrevista con SiriusXM, y según las palabras recogidas por E!, demuestra que no le guarda rencor y malas vibras.

"No sé si podría decir que es algo que él no debería de haber hecho. Yo simplemente no lo sentía así. Así que es difícil para mí condernalo porque no lo sé. Especialmente en retrospectiva mirándolo ahora, lo último que hubiese querido para él es que se hubiese quedado si él no quería", señala con sinceridad nuestro protagonista.

Unas palabras que han llenado de emoción y de nostalgia a sus millones de seguidores, quienes ya dejaron de soñar con el regreso de Malik a la banda, pero que aún desean con esperanzas la vuelta de su boyband favorita. Aunque Styles no se ha pronunciado al respecto.

Pero esta entrevista dio mucho de sí. De hecho, diríamos que se trata de una de las conversaciones más francas y personales de Styles con los medios. El intérprete de Adore You también habló de su ex Taylor Swift y del robo a punto de navaja del que fue víctima.

Ahora solo le falta una pregunta por responder: ¿cuándo volverá One Direction? La pregunta que, como mencionamos en líneas anteriores, ronda por la mente de millones de personas alrededor del mundo. ¿Para qué engañarnos? Por la nuestra también.