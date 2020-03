Andrés Suárez - Despiértame [2020]

¿Quién no se ha visto alguna vez en una relación que, una vez rota, te ha hecho abrir los ojos y ver lo tóxica que era? Afortunad@ si no es tu caso. Pero hay muchos que pasan por ese trance y tienen que enfrentarse al dolor que suele llevar aparejado. Parece ser el caso de Andrés Suárez.

“Despiértame fue mi salida sonora de la toxicidad, de una relación tóxica donde todo era blanco y negro, dolor. Es un canto a la vida, es escape de una pesadilla para volver a los tuyos, a la risa, a la más hermosa gama de colores”, explica el gallego sobre su nueva canción.

Una vez más el poeta que hay detrás del músico le ha puesto palabras y melodía a un sentimiento con el que, desgraciadamente, es fácil identificarse, como él mismo ha podido comprobar con el feedback que ha recibido en los últimos días.

“Tan solo hay algo malo desde la publicación de Despiértame, hace ya siete luminosos días: los cientos, se escribe pronto, cientos de mensajes que me habéis enviado diciéndome que os sentíais profundamente identificados. Con exactitud. Me parece horrible”, escribía en sus redes sociales.

Escribió otra canción que giraba en torno a este tema, Eso no es amor, pero se quedó fuera del álbum. Con Despiértame tiene suficiente para lanzar un mensaje: “Aferraos a lo que necesitéis, ojalá a vosotros mismos, y si esta canción ha ayudado a una sola persona a desprenderse de la toxicidad, cuánto ha valido la pena. El más luminoso de los abrazos. La vida es increíblemente maravillosa y corta como para perderla sin brillo, sin risa”.

Rodeado de amigos

Pero, al margen de lo horrible que sea pasar por una experiencia vital como esta, hay que quedarse con lo positivo, con lo que se recupera cuando todo se acaba. Hay gente que siempre está ahí, en los buenos y en los malos momentos y Andrés ha tirado de ellos.

“Los actores que veis al final del videoclip de #Despiertame no son actores, son mis amigos (faltan algunos), aquellos que me ayudaron a salir de un pozo terriblemente oscuro en el que algunos pasan media vida celebrando el mínimo destello”, explica sobre los apoyos que encontró en los momentos difíciles.

La chica que da vida a esa que marcó una etapa de su vida es Clara Alvarado a la que muchos conocerán por verla en La casa de papel.“No es solo una de las mejores actrices de este país. ¿La habéis oído cantar? Ahí lo dejo”, aseguraba el cantante que está encantando con su fichaje.

“Siento, una vez más, la dureza del papel que has interpretado magistralmente. Has hecho que me estremezca (todos los allí presentes lo hicimos) en la más horrible de las maneras de un pasado y que ría por saberme despierto, lejos, al fin. Todo a la vez”, escribía para ella, “eres talento puro. El futuro que quieras es tuyo. Estoy seguro”.

Próximo álbum

El gallego tiene ya en parrilla de salida un nuevo trabajo, tres años después del último. Aunque en este tiempo le hemos visto colaborando con otros artistas como Dani Fernández, Ainoa Buitrago, Edurne, Roi Méndez o Isma Romero, hay ganas de nuevas canciones.

Será esta primavera, el 27 de marzo, cuando conozcamos su nuevo álbum, el que lleva su nombre por una razón muy clara: “Es el disco más personal que he escrito en mi vida; cada canción es un fragmento de mi pasado. Por eso mi octavo disco se titula ‪Andrés Suárez. No encontré un título mejor para mis recuerdos y nuestro futuro”.

Diez nuevas canciones que nos ayudarán a conocer un poco más a este cantautor que no duda en desnudarse para hacer sentir. Una generosidad que se ve recompensada cuando antes del salir el disco ya ha logrado colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en muchos de los conciertos de su próxima gira.

Como él mismo dice, “de todo se sale”, y él lo ha hecho y todo apunta a que le espera un gran año por delante. Después de un año y medio dando forma a este nuevo disco, toca compartirlo y este es el primer avance.

“Las canciones que duelen son las que más me gustan, por eso Despiértame es el primer single de mi nuevo disco”, asegura.