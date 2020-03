Con Demi Lovato, Bad Bunny y Morat, la música aterriza en marzo

La música nunca dejará de sorprendernos, sobre todo, los viernes de cada semana. Algunos de nuestros artistas favoritos unen sus voces para deleitarnos con sus temas más frescos, y lo hacen a sabiendas que el fin de semana está aquí y que nuestra sed de nuevos hits renace junto a las ganas de fiesta.

Febrero lo despedían artistas de la talla de J Balvin, Lady Gaga o Don Patricio. Pero ahora ha llegado el turno de otro elenco de exitosas voces que ya ocupan nuestras playlists con sus hits. Demi Lovato, Morat y Bad Bunny están entre ellas. Éstas son las novedades musicales del viernes 6 de marzo:

Demi Lovato - I Love Me. La cantante se ha propuesto inundar su nueva etapa musical con temas que verdaderamente representan su faceta más personal. Volvió con Anyone y la desgarradora historia de su sobredosis, y ahora ha decidido regresar con I Love Me. Este nuevo sencillo de ritmos del R&B, nuestra protagonista recuerda las críticas que recibe por su físico y habla de cómo la prensa dicta cómo es, así como también "lo culpable que es por todo lo que come". "Los haters que viven en Internet, viven en mi cabeza y deberían pagarme un alquiler", dicen algunos de sus versos.

David Otero, Georgina, Funambulista - Aire. Como lleva haciendo desde hace unas semanas, el cantautor ha lanzado una nueva versión de uno de los temas que han dado forma a su carrera. En esta ocasión, se ha rodeado de dos jóvenes talentos de la música para publicar Aire, cuya versión original vio la luz en 2017.

Bad Bunny - La Difícil. El puertorriqueño ha ocupado las portadas de todos los medios con la publicación de su nuevo álbum YHLQMDLG. Un disco que llega cargado de hits para escuchar en todas las ocasiones. El desamor, el amor e, incluso, la historia del reggaetón, son algunos de los aspectos que el Conejo Malo nos trae en este nuevo proyecto. Una de las canciones que forman parte de él es La Difícil, que al ritmo del reggaetón habla de esa chica que se hace la dura pero que en realidad se muere por estar con él.

Morat - No Termino. Deja de frotarte los ojos porque es verdad: la banda colombiana ha vuelto. Al ritmo del folk pop que tanto les caracteriza, los chicos de Morat lanzan un nuevo sencillo que canta a esa historia de amor que se ha acabado y, por consiguiente, todos los bonitos momentos que sus protagonistas compartieron. Aunque también recuerdan todo aquello que no pudo ocurrir tras poner fin a la relación.

Rauw Alejandro, Anuel AA, Natti Natasha, Farruko, Lunay - Fantasías (Remix). Los ritmos latinos nunca faltan en el fin de semana, y de eso se ha encargado Rauw Alejandro. El cantante se ha aliado con Farruko y Lunay en una nueva versión de su hit junto a Anuel AA y Natti Natasha. Y hemos de decir que, desde que la escuchamos por primera vez, no hemos podido parar de hacerlo. Sus ritmos urbanos y pegadizos se inyectarán en tu esqueleto y lo harán vibrar.

Katy Perry - Never Worn White. La cantante vive una de sus etapas personales más emocionantes. A través del videoclip de este nuevo sencillo, ha anunciado su embarazo y boda con su chico Orlando Bloom, y, como era de esperar, las redes sociales se han revolucionado. Perry hace uso de los sonidos de la balada para sembrar el toque emocionante a la noticia. Y sí, lo ha conseguido. ¡Enhorabuena, Katy!

Lauv, BTS - Who. El cantante ha lanzado su álbum debut How I'm Feeling, y con él trae temas que llegan a nuestras vidas para quedarse. Uno de ellos es el de Who, en el que ha contado con las voces de Jimin y Jungkook de BTS para darle forma. Un tema de ritmos R&B en el que sus protagonistas se preguntan en qué se ha convertido esa persona de la que se enamoraron.

Malú, #GirlsGetEqual - Cantaré (Cantaremos). Hablando de embarazos, Malú es otra de las artistas que pronto celebrarán la maternidad. Aunque ha demostrado que no hay nada ni nadie que pueda alejarle del estudio. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la cantante se ha aliado con 10 mejores en la acción Girls Get Equal de la ONG Plan Internacional para lanzar una nueva versión de su hit Cantaré. Un hit que descubrimos en su último álbum Oxígeno y que, desde entonces, ha conquistado nuestros oídos. La misiva de la cantante es la de apoyar la igualdad de género.

Otros de los artistas que llenan nuestra semana con sus ritmos son Azúcar Moreno y su Pa' Fuera, Carlos Vives con No Te Vayas, Edurne con Tal Vez y Bizarrap y DANI con la Music Session en el estudio del productor.