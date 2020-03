Catarsis, nuevo disco de Edurne, a la venta el 10 de abril

El séptimo álbum de estudio de Edurne ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. La solista ha confirmado que su nuevo trabajo musical verá la luz el próximo 10 de abril bajo el título de Catarsis.

Tal vez será su nuevo single, el cuarto que podremos disfrutar de esta nueva aventura musical tras el estreno meses atrás de Demasiado tarde, No vives por mí y la reciente Despiértame cuando te vayas. Con Demasiado tarde, la madrileña rompía cinco años de silencio musical y comenzaba el proceso creativo que ha dado como resultado canciones como Tal Vez y otras incluidas en su próximo elepé.

Tal Vez es la antesala de su nuevo álbum de estudio, el séptimo de su trayectoria y al que acompaña un videoclip muy cuidado bajo la dirección de Mario Ruiz que muestra a una Edurne segura y confiada. En esta nueva canción, la intérprete hace un canto al amor, desde la experiencia más profunda y personal. Es la primera vez que la artista hace referencia a su propia historia de amor en una canción que está compuesta de su propio puño y letra.

"Hace 9 años y aún recuerdo donde me diste aquel beso por primera vez" canta la madrileña en una de las estrofas de Tal vez, "una canción que nunca olvidaré". Y la solista no se cansa de repetirlo casi desde hace un año y medio. Su implicación con este álbum ha sido total y a todos los niveles: "Estoy pendiente de cada detalle, nunca había estado tan involucrada".

Hace apenas dos semanas estrenaba Despiértame cuando te vayas "una de las canciones más especiales del álbum y está compuesta por Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh. El destino nos une casi 15 años después de Amores dormidos". Sobre No vives por mí ya explicó que era "un tema en el que me he abierto y que narra cómo me he sentido durante muchos años".

Ahora con este tema dedicado a su pareja David DeGea, vamos concibiendo Catarsis como un disco emocional y autobiográfico que mostrará a la Edurne más íntima. Y eso que aún nos quedan por descubrir sorpresas como su futura colaboración con Andrés Suárez.