Miley Cyrus y su oda al rock and roll

La próxima aventura musical de Miley Cyrus tenía previsto su lanzamiento a finales del pasado 2019. Pero la enfermedad que afectó a las cuerdas vocales de la solista y la obligó a pasar por el quirófano retrasó sus planes.

La operación fue un éxito pero obligó a la solista a mantenerse en silencio durante varias semanas alterando así todos los proyectos profesionales que tenía pendiente hasta el 2020. Y será en este año cuando por fin la vocalista de rienda suelta a todo lo que ha creado desde su separación matrimonial en forma de una oda al rock and roll.

Así lo ha confirmado durante una entrevista con la emisora australiana Nova en el programa del DJ Smallzy: "Sigo en el estudio trabajando. Estamos muy cerca. Ya estoy sintiendo esa urgencia y definitivamente estoy volcada en ello y lista para ponerme en marcha. Esta nueva música suena muy rock and roll y estoy muy emocionada por poder compartirla. Y no será demasiado tarde".

Todo el mundo estaba esperando estas noticias del nuevo material de estudio de Miley Cyrus cuyo título de lanzamiento será She is Miley Cyrus con el que compilará dos diferentes EPs (She is here y She is everything) de los que nos habló en LOS40 en la presentación del primero: She is coming.

I asked the question you all want to know: Is there new @mileycyrus music on the way? 🤔



Here’s what she said… 🎶#SmallzysSurgery pic.twitter.com/wEh4KZJnSL — Smallzy 🎧 (@Smallzy) March 2, 2020

Como ya os habíamos adelantado, la presencia de Mark Ronson volverá a ser muy importante en el nuevo proyecto musical de la intérprete estadounidense. Ambos lo desvelaron a través de sus redes sociales. Primero fue la cantante: "Nuevo pelo. Nuevo año. Nueva música". El productor y solista replicaba poco después: "Si el 2019 fue para la ruptura; el 2020 es para los rompedores. ¿Verdad, Miley?... Mentalizado para que todos la escuchéis, cuando mama diga que está todo ok".

Por fin Miley Cyrus ha confirmado todos los detalles de esta nueva colaboración: "Yo y Mark, sí, tenemos un par de canciones. Sí, ya sabes, tenemos dos o tres canciones jutnos que estarán en mi nuevo proyecto. Tienen un buen rollo muy similar a Joan Jett trayendo de vuelta el rock and roll. Ahora mismo tengo el mismo corte de pelo que mi padre y acabaré a lo mullet así que estoy emocionada por traer de vuelta también eso".

Tendremos que esperar para conocer el disco entero y si Sagitarius, Mother’s Daughter, Slide Away, Party up the Street, American Dream, Naked, Golden G String, Mary Jane, Victoria, Cattitude, Bad Karma, I Play With... y Coldblood es su listado definitivo.