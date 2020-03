8 de marzo: canciones feministas para celebrar el Día de la mujer

Aunque todos los días hay motivos más que de sobra para alzar la voz, hemos preparado una selección de canciones feministas para celebrar el Día de la mujer: en la música, como en cualquier otra disciplina o profesión, las artistas femeninas unen fuerzas y aprovechan su influencia o vía de expresión para contar (y cantar) la realidad machista en la que vivimos.

Empodérate y celebra el 8 de marzo con 8 temazos, clásicos y actuales, de artistas como Taylor Swift, Rozalén o Beyoncé.

The Man (Taylor Swift)

El pasado 28 de enero Taylor Swift lanzó The Man, cuarto single de su último disco (Lover), canción en la que deja patentes las dificultades a las que una mujer como ella -a pesar de ser talentosa, famosa y poderosa- debe enfrentar en su vida profesional por parte de los medios de comunicación. Cuestionamientos sobre su persona y su arte que no existirían si fuera un hombre.

La puerta violeta (Rozalén)

Todo un himno contra la violencia machista en el que Rozalén, utilizando la metáfora (un incendio) habla del maltrato a las mujeres. La puerta violeta es el segundo single de su disco Cuando el río suena…, con el que consiguió posicionarse como una de las cantantes y compositoras más destacadas de la escena actual en nuestro país. Cuando Rozalén estrenó la canción, escribió un escalofriante texto en el que, entre otras cosas, decía: El machismo que todo lo quema. La mano en el cuello que con sutileza nos impide respirar. La venda que no nos deja ver. Una culpa que aprieta y paraliza nuestros pies. Una flor que se marchita, un árbol que no crece. Un castigo que se nos impone. El verso que nos tacha y nos anula. Las cadenas, las grietas, las arrugas, el corsé… las mujeres que lucharon por nuestros derechos y susurran en la nuca. Las humilladas, esclavas, cosificadas, asesinadas… siempre presentes.

Antipatriarca (Ana Tjoux)

La chilena Ana Tijoux es uno de los referentes actuales del hip hop latino. Nominada en varias ocasiones a los Grammy, en Antipatriarca (Vengo, 2014), despliega toda la artillería pesada del activismo feminista: Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas someter tu no me vas a golpear. Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.

Run The World (Girls) (Beyoncé)

Beyoncé es un claro ejemplo de empoderamiento femenino: artista polifacética, completísima y exigente consigo misma, en Run The World (Girls), single de su álbum 4 (2011), deja constancia -como en otras de sus canciones- de su poderío y de la importancia que da esta artista a la sororidad.

I'm Every Woman (Whitney Houston)

Todo un clásico popularizado por la enorme Whitney Houston gracias, en gran parte, a la banda sonora original de El Guardaespaldas. El original es de Chaka Khan, cantante de los setenta, y Whitney le añadió la intro (Whatever you want, whatever you need…). Además, en 2014 se celebró The Every Woman Biennial, un evento musical en memoria de Whitney Houston que, 3 años más tarde, se convertiría en un festival, coincidiendo con la aparición del movimiento Me Too.

Lisístratta (Gata Catana)

Fuerte y reivindicativa, Gata Catana fue una rapera cordobesa que nos dejó en 2017. Con solo 25 años, esta politóloga y poeta (acababa de publicar el poemario La Escala de Mohs) practicaba un hip hop cargado de mensajes feministas. Lisístrata es el personaje de la comedia griega homónima de Aristófanes, que habla de una huelga sexual de mujeres. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas. No engendramos el demonio y tampoco somos santas. Porque nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.

Stronger (Britney Spears)

Tema imprescindible de Britney Spears, a la que estamos acostumbrados a ver en situaciones incómoda,s fruto del machismo al que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera (entrevistas, rumores, cuestionamientos varios…).

Con frases como ‘mi soledad ya no me está matando’ (guiño a la letra de Hit me baby one more time, donde decía my loneliness is killing me), ‘no soy de tu propiedad’ o ‘no necesito a nadie’, Britney Spears nos mostraba en Stronger (Oops!... I Did It Again, 2000) su yo más empoderado.

Woman (Neneh Cherry)

Todo un clásico de los noventa de la mano de una de las cantantes más reseñables de aquella década. En Woman, Neneh Cherry describe las dificultades a las que las mujeres se enfrentan en su día a día. La canción se convirtió en uno de los grandes hits de la artista y es una gran opción para añadir a tu playlist de canciones feministas para celebrar el Día de la mujer. This is a woman's world, this is my world.