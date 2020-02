Taylor Swift - The Man [2020]

A través del documental Miss Americana, el mundo entero tuvo la oportunidad de conocer el lado más personal de Taylor Swift, incluyendo aspectos nunca antes vistos sobre la artista como sus problemas alimenticios, su lucha política o cómo contribuir con la música a la lucha por el empoderamiento de la mujer. Temas que se ponen en relieve en su último álbum, Lover. Disco en el cual se encuentra uno de los himnos más feministas creados hasta la fecha por la cantante: The Man.

Pues bien, ahora Swift ha llegado más guerrera que nunca y con el nuevo vídeo musical de este tema bajo el brazo. Un lanzamiento que mantuvo el hype en lo más alto desde el momento de su anuncio y al cual le han bastado apenas 15 minutos para convertir #TheManMusicVideo en trending topic mundial, sumando, además, casi medio millón de visualizaciones en YouTube en el mismo tiempo. Por si esto no fuera suficiente, los rumores sobre TS8 están a la orden del día y, por supuesto, sus fans están totalmente emocionados con la idea.

Una canción con una letra totalmente abanderada girl power, en la que Taylor canta: "I'm so sick of running /As fast as I can / Wondering if I'd get there quicker / If I was a man." Es decir, "Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo. Preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre." Una muestra más de la lucha por la revalorización de la mujer en la industria musical (y en cualquier otro sector) en la que la premiada Artista de la Década en los últimos American Music Awards está más que implicada. Entre otros motivos porque ella misma se vio envuelta en un enfrentamiento judicial relacionado con un tema de acoso, del cual salió victoriosa.

Un videoclip dirigido por la propia Taylor con una súper sorpresa final incluida y sobre la cual no vamos a hacer spoiler que, como era de esperar, viene repleto de simbolismo al más puro estilo Swift, quien repasa su trayectoria a lo largo y ancho del clip. Además, no faltan los cameos. Eso sí, al contrario de lo que se esperaba, no se trata de ningún artista de renombre como Ryan Reynolds o Katy Perry en You Need To Calm Down, ¡sino de su propio padre, Scott Swift! Una muestra más de que, no cabe duda de que The Man es un proyecto en el que Taylor Swift ha decidido ser lo más personal posible y que, a juzgar por las primeras reacciones, ¡ha encantado a todos sus fans!