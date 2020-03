David Guetta estrena Detroit 3 A.M.

Desde el último trimestre del año 2019, David Guetta desveló al mundo sus planes de encontrar un nuevo sonido. Para ello se 'encerró' en su casa de Ibiza junto a Morten, uno de los nombres más reputados de la música electrónica de los últimos años. Y fruto de su trabajo conjunto, el DJ continúa estrenando nuevas canciones que nos están sorprendiendo como hizo en su día aquel artista capaz de arrasar en todo el planeta con el dance-pop.

Pero como sucede siempre la evolución de los sonidos ha cambiado y el mainstream parece haber perdido algo de fuerza en los grandes shows de los DJs y ahí es donde el francés quería llegar: "Creo que con este sonido relleno el hueco entre lo oscuro, el techno y lo guay y tiene una energía sorprendente que va a arrasar en los festivales cuando las pinche. Una de las nuevas canciones que he hecho con Morten parece rave pero más sexy, y las letras tienen un estilo muy Lana del Rey. Algo flipante. Es algo realmente fresco y nuevo y estoy muy emocionado con mi nuevo sonido. Los djs a los que se lo he puesto también están emocionados. No he estado tan emocionado con la música electrónica desde hace tiempo".

El resultado de esta experimentación musical fue un primer single Make it to heaven. No va a ser la única en llegar hasta nosotros. El francés ha sido capaz de crear hasta 26 composiciones de las cuales ha trabajado profundamente en unas 6 o 7 y de las que como mucho 3 serán canciones reales. Todo ello pasa por su trabajo en el estudio y por los test que hace en directo en sus sesiones en los clubs.

El resultado parece haber sido positivo para Detroit 3 a.m. (un título de lo más significativo en claro homenaje a la ciudad cuna del techno), el segundo hit de David Guetta que llega a su canal oficial fruto de su colaboración con Morten. Una espectacular tarjeta de presentación de lo que podría ser un futuro EP recopilando estos hits como Guetta quería cuyo nombre y fecha de lanzamiento no ha sido confirmado.

Lo que si ya es oficial es la presencia de David Guetta como residente de uno de los grandes clubs de entretenimiento y música electrónica de Ibiza: "Ushuaïa es como mi segunda casa. El público es siempre alucinante y como cada año, este también intentaremos superarnos a nivel de producción. No puedo esperar a que comience la temporada" explicó el músico a través de sus redes sociales.

Alesso, Oliver Heldens, Robin Schulz, Afrojack o Don Diablo formaron parte de su fiestas de residencia del pasado año y no nos cabe duda de que Morten podría ser uno de los elegidos para este 2020.