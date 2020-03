Selena Gómez: “Sé que la gente no cree que sea la mejor cantante”

El paso de Selena Gomez por el programa The Kelly Clarkson Show ha dejado grandes titulares. La solista ha comenzado con Rare una nueva etapa de su vida y de su carrera musical en el que parece haber encontrado una identidad de la que sentirse orgullosa después de haber comenzado muy joven a ser una estrella mundial.

"A causa de que empecé demasiado joven, hay una gran parte de mí que no tuvo la oportunidad de desarrollar una identidad de una manera normal. He estado intentando constantemente hacer que mi música fuera mejor y mejor porque ya sabes, sé que la gente no cree que sea la mejor cantante. Pero he trabajado muy duro y realmente amo componer y crear melodías y progresar. Sentí que esta era mi oportunidad de decir todas las cosas que quería decir de la forma en que quería decirlas" explicó la ex chica Disney sobre su nuevo proyecto musical.

Una confesión sorprendente por parte de una estrella que ha vendido millones de discos. ¿Falta de confianza en su propia voz? En realidad parece que Selena Gomez tiene una concepción algo diferente de lo que una gran cantante es o debería ser que expuso ante Kelly Clarkson.

"La mejor cantante del mundo, hablando para todo el mundo, no es la que canta más fuerte o la que, ya sabes, canta como Whitney Houston cada vez que se pone. Las mejores cantantes del mundo son las que son capaces de inspirarte y eso proviene de diferentes sonidos y estilos" explicó la cantante.

No cabe duda de que Selena Gomez está en una de las etapas de mayor madurez de su vida. "Mi disco no es una manera vengativa de contar las cosas, fue simplemente como, está bien, tengo mi parte que decir. La gente finalmente sabrá de dónde vino la inspiración." Estas han sido algunas de las más reveladoras declaraciones , en la que explica gran parte del proceso creativo y en el que deja claro que no, no todo en su cabeza tiene a Justin como protagonista, ni mucho menos. Desde sus problemas de salud, tanto física como mental, abordando lo que ha implicado conocerse a sí misma y recuperarse de todos sus males, incluso su etapa alejada de las redes sociales, todo ello parece estar reflejado en la composición de Rare.

Un disco que le ha servido como catarsis: "no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo de la mejor forma posible". Y muy pronto podríamos tener una nueva prueba de ello ya que como Selena Gomez confirmó en The Kelly Clarkson Show ya está de vuelta al estudio de grabación.