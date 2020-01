Selena Gomez, sobre Justin Bieber: “No quiero estar toda mi vida hablando de esto”

Selena Gomez estrenó el pasado 10 de enero Rare, su nuevo álbum de estudio, con el que parece que quiere cerrar de una vez por todas una de las partes más dolorosas de su vida. La solista dejó al mundo entero perplejo con el lanzamiento de Lose You To Love Me, dirigida a Justin Bieber y compuesta junto a artistas como Julia Michaels. Apenas 24 horas más tarde presentaba Look At Her Now. Dos temas con los que parece que quiere pasar página como ha confesado a National Public Radio (NPR).

La intérprete no tuvo reparos en contestar a las preguntas más personales y directas de la periodista Lulu Garcia-Navarro en las que se incidía en su relación con Justin Bieber: "Estoy muy orgullosa de Lose you to love me. Tiene un significado diferente para mí ahora que con respecto a cuando la escribí. Siento que no fue una despedida respetuosa y tuve que aceptarlo pero necesitaba decir algunas cosas que quería decir. No es una canción de odio, es una canción que dice que teníamos algo bonito y nunca podré negar que no lo fue. Era algo dificultoso y estoy feliz de que se haya acabado. Y siento que era una manera maravillosa de decir que se acabó y que lo entiendo y lo respeto y que ahora estoy en un nuevo capítulo de mi vida".

Selena Gomez confiesa además que no es una de las épocas más dolorosas de su vida: "No, porque he encontrado fuerza en ello. Es peligroso permanecer con una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos...". La entrevistadora, entonces le pregunta si abusos emocionales a lo que Selena contesta: "Sí, y creo que es algo que tuve que encontrar una forma de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las decisiones que estaba tomando. Aunque en realidad no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo de la mejor forma posible".

No cabe duda de que Selena Gomez ha entrado en una nueva fase en la que habla a corazón abierto de casi cualquier tema que se le pregunta (por monótono o repetitivo).

Hace unos días pudimos verla en una entrevista promocional para Capital FM hablando sobre cómo comenzó con la música en una familia rodeada de creatividad donde por ejemplo su madre hacía teatro, lo que quiere que su música represente para el mundo, la inspiración basada en su vida y las canciones que han marcado su vida, es decir, su banda sonora.

Su tercer álbum de estudio, Rare, superó las expectativas tras su lanzamiento y muy pronto podríamos disfrutar de nuevas canciones como confesó a Jimmy Fallon: "Quizás haya algunas cosas, sí. Hay algunas otras canciones que no he podido evitar que existiesen. No puedo decir cuándo, pero una de mis canciones favoritas se llama Boyfriend, así que no puedo esperar a que la gente la escuche".