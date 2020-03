La propuesta musical (y no musical) de Demi Lovato a Rihanna

El nuevo proyecto musical de Demi Lovato lleva varias semanas en marcha. Primero nos sorprendió con Anyone, una llamada de socorro de una mujer al borde del abismo; y después nos sacudió con I love me, una canción sobre la confianza, la auto-estima, la presión de la fama, los cánones estéticos y dietéticos de la sociedad y como una mujer puede superar todo ello.

No cabe ninguna duda de que tras la sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida, esta Demi Lovato ha cambiado y no teme afrontar riesgos como es, por ejemplo, abrir su intimidad a todo su público. Y tampoco se arruga ante grandes desafíos. El soñado por ella sería contar con Rihanna para su nuevo elepé.

La confesión la realizó durante su visita al programa de Ellen Degeneres y sus palabras han provocado un pequeño terremoto de titulares en todo el mundo. Demi confesaba su profunda admiración por la solista de Barbados y su deseo de trabajar algún día con ella.

La presentadora del show preguntó entonces si la colaboración saldría adelante pero Demi Lovato nos dejó malas noticias: "No respondió pero no pasa nada. No me ofende porque ella es Rihanna". "Rihanna, ¿cómo te atreves" dijo Degeneres mirando a cámara y despertando las risas de la invitada y del público.

Fue entonces cuando Demi Lovato combinó su propuesta musical con otra no tan musical: "Mira, sólo quiero besarla, bueno, también podríamos hacer una colaboración juntas, el beso tal vez podríamos verlo en el video, no sé”. Los aplausos y las risas entre el público no se hicieron esperar.

El séptimo disco de estudio de Demi Lovato está cerca aunque de momento no se conoce el título ni la fecha de lanzamiento del mismo. La intérprete se encuentra inmersa en los preparativos de una serie de conciertos que ofrecerá a partir de junio, en algunos países de Europa y América Latina.