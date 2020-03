¿Cuántos videoclips ha lanzado Justin Bieber de Changes?

Purpose marcó un antes y un después en la carrera discográfica de Justin Bieber en lo que a la concepción audiovisual de un álbum de estudio se refiere. Tres de los vídeos de aquel trabajo (Sorry, What do you mean y Love yourself) se colaron entre los más vistos de la historia de Youtube.

El solista quiere repetir experiencia con su más reciente proyecto musical: Changes. Su viaje en videoclips comenzó con Yummy que a día de hoy ya acumula más de 255 millones de reproducciones. Fue el primer sencillo extraído del álbum y con el que el canadiense presentaba su carta de amor en forma de disco.

Más allá de las teorías de la conspiración que encontraron significados ocultos en el clip (cada uno es libre de interpretar lo que quiera), Yummy fue un acierto como single y como vídeo y su coreografía se ha repetido hasta la saciedad en plataformas como Tik Tok.

Como todo vídeo importante que se precie tuvo parodias, versiones animadas, playbacks de fans... Con un sonido que recordaba mucho al de grandes del género como Drake, un mes después Justin Bieber seguía esa estela ideológica al convertir su vídeo Intentions en una reivindicación de Alexandria House, una fundación que ayuda a mujeres y jóvenes sin recursos para cumplir sus sueños.

Si buceamos por el canal oficial de Justin Bieber no encontraremos más videoclips del artista de este Changes. Pero eso no significa que no los haya. El músico ha estrenado un par de nuevos vídeos con Apple Music gracias a un acuerdo exclusivo. Al colorista y naturalista E.T.A., le siguió el intimista y congeladísimo Changes y el espiritual Habitual. A este trío de vídeos hay que sumarle el estreno hoy mismo de Available.

Pero además de estas exclusividades para la plataforma musical, no podía faltar en la promoción de su nuevo álbum de estudio su correspondiente "movimiento". Si "Purpose Movement" se encargó de ofrecer otra perspectiva visual y sonora de Justin Bieber, "Changes Movement" no se queda atrás.

Con All around me comenzó una serie de vídeos que combinan la danza, el baile contemporáneo, las coreografías urbanas, las inspiraciones asiáticas y de videojuegos...

Cada lunes y cada miércoles se vienen estrenando en su canal oficial una de estas propuestas que ya han comprendido Come around me, Forever y el espectacular Take it out on me.

De las 17 canciones que forman parte de Changes son ya 10 las canciones que han tenido su propio videoclip ya sea protagonizado por Justin Bieber o por el "movimiento" inspirado en su obra musical. Todo ello en algo más de un mes desde el lanzamiento de Yummy. Changes se puso a la venta el pasado 14 de febrero por lo que seguro que el canadiense nos tiene reservadas grandes sorpresas.