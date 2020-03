Caution, primer single de lo nuevo de The Killers

The Killers ha compartido a través de sus redes sociales un breve adelanto del que será el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio. Son apenas 30 segundos de su canción Caution pero no tendremos que esperar demasiado para escucharla íntegramente ya que su estreno está previsto para este mismo jueves 12 de marzo.

Brandon Flowers y los suyos mandan así un mensaje directo a todos sus seguidores en todo el mundo para que esperen muy pronto el que será su sexto álbum de estudio que llevará por título Imploding the mirage.

En el medio minuto que se puede escuchar de la canción podemos percibir que este Caution llevará el sello de la casa de los de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) mezclando instrumentos y sintetizadores.

La fecha exacta de lanzamiento para su nueva aventura musical sigue siendo un misterio pero todo indica que antes de finales de mayo llegará a las tiendas de todo el mundo. Para esas fechas, The Killers ya tiene confirmada una completa agenda de conciertos repartidos por Europa y Estados Unidos.

"Hemos estado en Utah haciéndolo" explicó Brandon Flowers a NME hace unos meses. "Ese es el lugar en el que me enamoré de la música por primera vez; así que ha sido interesante volver y escuchar música en ese entorno. Algo de eso empezó a salir a la superficie y a traducirse en música con sintetizadores. Siempre ha sido parte de nuestro ADN pero definitivamente va a ser alucinante".

Hace unos meses The Killers lanzaron Land of the free, canción con la que el grupo protestaba por la construcción del muro entre Estados Unidos y México. El videoclip de Land of the free, que ha sido dirigido por el oscarizado director Spike Lee, muestra imágenes de migrantes en la carretera, las extremas condiciones en las que se encuentran y la dureza del periplo que supone llegar a la frontera con Estados Unidos, la soñada tierra de la libertad.

No se sabe si formará parte del disco, al igual que otro rumoreados títulos como Blowback, Party People, When Dreams Run Dry, Dying Breed, Caution, Man and Woman Spirit of Mystery, My God, Running Towards, Fire and Bone, Just Can’t Quit, Mirage y C’est La Vie de los que dejaron algunas pistas en las redes sociales.