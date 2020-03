Tus compañeros de trabajo pueden causarte más estrés que tu jefe

Hoy en Anda Ya hemos decidido abrir un tema que que nos puede traer muchas risas pero que también nos supone algún que otro quebradero de cabeza. Hoy hemos preguntado a nuestros andayeros por el compañero de curro más raro, caradura o estresante con el que se ha cruzado.

Y no os penséis que esto no pasa o que se trata de un tema poco frecuente, para nada, hasta ocupa titulares. Hace solo unos días los periódicos nos regalaron una historia de este tipo. Resulta que en Aragón han despedido a un trabajador por robar comida a sus compañeros de trabajo, mira que puede ir pedirle, pero no, que si un yogurt por aquí, que si unas lentejas de la abuela por allá, y así hasta que fue cazado por sus compañeros.

Como todos tenemos algún compañero de este estilo, hemos querido destaparlos a aquellos que mangan material de oficina, los que se descalzan para estar cómodos en el almacén dejando aroma a roquefort, o hasta los que se hacen la manicura encima del ordenador.

Si analizamos las oficinas y los lugares de trabajo este tipo de personas pueden ser los más inofensivos si tenemos en cuenta que el efecto que pueden provocar en nosotros los compañeros de trabajo tóxicos. Para ser más claros, una investigación que analizó durante 20 años la salud de los trabajadores ha descubierto que las relaciones con nuestros iguales puede ser incluso peor que con una persona que es nuestro superior.

Esta investigación afirmaba que nuestros niveles de aguante o nuestras ganas de trabajar se ven afectadas debido a que con ellos sentimos más empatía, competitividad o rumores que hacen que estemos en tensión a diario.

Pero no solo eso, la investigación hace referencia a que el hecho de no contar con el apoyo de tus iguales, aumenta la fatiga y cansancio, y puede provocar hasta que queramos abandonar nuestro puesto solo por nuestro círculo.

Si queréis enteraros de las historias locas y surrealistas que nos han llegado hasta el programa, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

