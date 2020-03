David Otero manda fuerza a sus compañeros y comparte su idea sobre cómo actuar

El coronavirus está cambiando muchas escenas. Ha puesto el mundo del revés y lo que ayer valía, hoy ya no tanto. Y eso incluye muchas entradas de conciertos que ya no tienen ningún valor porque todo se está cancelando. El caso es que nos queda quedarnos recluidos e intentar llevarlo lo mejor posible. David Otero es uno de los que ya ha decidido aislarse y, desde casa, ha querido mandar un mensaje a todos sus compañeros.

“Mandar mucho ánimo y mucha fuerza a todos mis compañeros que están aplazando y cambiando fechas de conciertos, lo estoy viendo con muchos de ellos y me siento muy identificado con ellos y les mando un fuerte apoyo. El trastorno que esto conlleva es tremendo y mandarles un fuerte abrazo”, expresaba a través de un vídeo en sus redes sociales.

Y es que, el cantante parece que ha encontrado en estas plataformas la manera de estar en contacto con el mundo. Nos ha dejado clara cuál es su postura ante lo que está sucediendo: “Estamos con los peques, por supuesto, tenemos a los niños en casa. No vamos a salir. Nuestra idea es quedarnos en casita unos cuantos días. No tenía nada así urgente, inaplazable, en los próximos días y todas las cosas que tenía, que eran secundarias, porque no había ningún concierto grande, ni ninguno importante, de momento aplazarlo unos días a ver cómo evoluciona todo”.

“Nuestra opción es, por sentido común, por responsabilidad, quedarnos en casa unos días, tranquilos, con un montón de libros que tengo por ahí arriba para leer, con unas pelis, con las series, con vosotros a través de las redes, que yo creo que también es un buen momento para compartir cosas con vosotros y estar interactuando con la gente, puede ser algo divertido y entretenido y nos podamos dar apoyo y transmitir cariño a través de estos medios”, reconocía sobre su aislamiento.

“Como todo el mundo, estoy preocupado, sería una tontería negarlo y decir que no, tomándome las cosas con calma, con naturalidad y normalidad. Siento que esto va a ser un momento importante para la gente que vivimos de la música y de compartir desde el escenario nuestras canciones y vamos a tener que esperar un tiempo para ver qué pasa. Todos esos conciertos que están ahí en el aire, cómo se resuelven. Yo tengo la suerte de que no empiezo a tocar hasta dentro de unos meses y de momento no hemos tenido que tomar ninguna decisión”, explicaba sobre el momento profesional que se les avecina a los músicos y a él en particular.

No deja de insistir en el sentido común tan necesario en estos días: “Yo espero y deseo que esto en un par de meses, en un mes y medio, en 20 días, empiece a normalizarse, no sé cuánto será el tiempo, pero no va a ser mañana, está claro. Lo único que puedo pedir es sentido común, cabeza, pensar un poco en los demás y actuar como están recomendando”.

Él lo tiene claro y ya está planeando cosas divertidas que hacer con su familia. Eso sí, avisa que estará muy presente en las redes estos días compartiendo cómo está viviendo todo este encierro: “Al final se trata de sentirnos acompañados y como estos días tenemos que estar entretenidos, como si fuera youtuber, subscríbete y déjame tus comentarios, que los voy a ir leyendo porque tenemos que estar los unos pendientes de los otros”.

Tiene pinta de que las redes sociales van a ser el medio que nos ayudará a permanecer conectados en estos tiempos de aislamiento.