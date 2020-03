Taylor Swift, la superventas mundial del 2019

Quizá los titulares de los grandes medios de comunicación mundial se llenen de nombres de otros artistas. Pero cuando una es la reina, es la reina. Lover, el más reciente trabajo musical de Taylor Swift acaba de ser nombrado como el disco más vendido a nivel mundial durante el 2019.

El séptimo álbum de estudio de la solista, el primero del que posee todos sus derechos gracias a su nuevo contrato con su nueva compañía discográfica, sacudió el pasado verano gracias a la canción You need to calm down.

Un elepé que según ella misma confesó era una huida hacia adelante consciente de que tenía que sacrificar su pasado. Y no sólo no se vengó sino que aprovechó su experiencia musical para cicatrizar otras heridas como la que le separaba de Katy Perry. En apenas siete días había conseguido superar la cifra de 3 millones de discos vendidos.

Si consideramos que estas cifras han llegado sin apenas promoción en directo a escala mundial (Taylor Swift tiene reservado este 2020 para sus 'festivales'), el mérito es aún mayor. Medio año después de su lanzamiento se sigue hablando de este álbum tras el estreno del vídeo de The man.

El resto del Top Ten

Junto a la reina de superventas del 2019, encontramos a dos viejos conocidos de este ranking: Ed Sheeran y Post Malone. El músico británico ya lideró este ranking elaborado por IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) años atrás y gracias a su No 6 Collaborations Project se lleva la medalla de plata.

Uno de los mejores discos del año, sin lugar a duda, gracias al enorme listado de estrellas que consiguió reunir (Bruno Mars, Camila Cabello, Justin Bieber...) para dar vida a una colección de temas pop, rock, funk, rythm and blues, hip hop...

En cuanto al rapero, como decía, también es un habitual de estos listados y pese a que nunca termina de dar el salto definitivo y colocarse en el número 1, este rapero de apenas 25 años está demostrando su gran tirón comercial en todo el mundo con apenas tres discos en el mercado. El último, Hollywood's bleeding, es el que le ha llevado hasta el tercer puesto del podio y eso que vió la luz en el mes de septiembre.

Completan el top ten grandes nombres de la industria como Billie Eilish, Queen, Ariana Grande, BTS, Drake, Lady Gaga y The Beatles. Ningún artista español ni ningún solista urbano latino aparece en estas 10 primeras posiciones de ventas a nivel mundial.

Superventas en España

Hace pocas semanas AGEDI y Promusicae publicaron el Top de los álbumes más vendidos en España en 2019. Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y El Barrio ocuparon el podium patrio de superventas