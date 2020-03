El gesto con el que Can Yaman apoya a España por el coronavirus

Los mensajes de apoyo a España e Italia, desde todas las partes del mundo, están llenando las redes sociales de todos el mundo. Can Yaman ha querido acordarse de los dos países que tanto le han acompañado en sus logros como actor, y ha tenido un bonito gesto con el que demuestra su total empatía con España e Italia.

"Tutto andrá bene" ("Todo saldrá bien"), esperanzaba el pasado viernes el reconocido actor a través de sus redes sociales, para más tarde mandar todo el apoyo en español a nuestro país: "Un aplauso muy fuerte", escribía en Twitter, acompañado de un video de una comunidad de vecinos aplaudiendo como signo de gracias a todos los sanitarios que están trabajando estos días para frenar la pandemia que ataca al mundo entero.

El de Can Yaman ha sido un gesto muy aplaudido por todos sus seguidores, que no han parado de responderle y darle las gracias por demostrar todo su apoyo. El tuit lo han compartido más de 2.600 personas y lleva más de 13.000 me gustas. Además, la mañana de lunes también la ha aprovechado para compartir algunos de los entretenimientos de algunos vecinos: "Maravilloso. Juntos lo lograréis".

El actor ha sido durante los último meses muy apoyado en nuestro país. El pasado noviembre hizo una breve visita a España donde sus seguidores le esperaron desde el aeropuerto hasta la vuelta a su casa, donde le demostraron que su papel en la serie turca había marcado mucho la vida de la gente durante su emisión. Ahora, se han cambiado las tornas y ha sido el turno del intérprete para demostrar que está ahí en las buenas y, también, en las malas.