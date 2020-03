Human será el quinto disco de estudio de OneRepublic

Todo estaba previsto para que Ryan Tedder y los suyos, OneRepublic, publicaran su nuevo álbum de estudio el pasado 2019. Finalmente no será hasta este 2020 cuando vea la luz el nuevo proyecto musical de los estadounidenses debido a algunos retrasos producidos por la faceta como compositor y productor de su líder.

En diciembre de hace un par de años Tedder avisaba: "Voy a ser el único que va a estar durante toda la semana en el estudio porque tengo que grabar las voces para un montón de canciones". Ese trabajo ha cristalizado en Human, su quinto trabajo, que verá la luz el próximo 8 de mayo.

Este álbum recogerá el testigo de Oh my my (2016) y Tedder asegura que "es el proyecto con el que más emocionado estoy desde hace años". Y es que una vez que terminaron con la promoción y presentación de Oh my my, OneRepublic decidió tomarse un respiro de un par de años. Un periodo en el que Ryan y los suyos han vuelto a encontrar la ilusión por la música.

El resultado de ese ilusión musical lo hemos estado escuchando en los últimos meses. Comenzamos con la eléctrica Rescue me, un uptempo de lo más animado de su discografía (compuesta y producida por Ryan Tedder y Brent Kutzle y co-producida por Tyler Spry) y como segundo sencillo estrenaron Wanted en el que el vocalista, compositor y productor nos mostró una faceta desconocida hasta la fecha: la de bailarín. La tercera canción presentada fue Somebody to love.

A menos de dos meses para el lanzamiento de Human, OneRepublic acaba de presentar Didn't I, cuarto single de este proyecto con el que han recuperado su pasión por contar historias a través de sus letras: "Tuvimos una crisis en la que nos preguntábamos porqué hacíamos discos y qué necesidad tenía la gente de escucharnos cantar sobre nuestras vidas. ¿Qué nos quedaba por contar? Así que en los últimos años hemos vivido la vida y nos hemos enriquecido con nuevas experiencias".

No sabemos si Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle y Eddie Fisher seguirán desgranando las canciones que forman parte de su quinto disco de estudio pero lo que tenemos claro es que Human es ya uno de los álbumes internacionales más esperados de 2020.