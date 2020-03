Ryan Tedder: “Lady Gaga le va a dar a la gente lo que quiere”

El próximo 10 de abril Lady Gaga pondrá a la venta su sexto álbum de estudio que millones de fans por todo el mundo llevan mucho tiempo esperando. De Chromatica ya hemos podido disfrutar el primer sencillo, Stupid love, que ha devuelto a la solista a sus orígenes con una apuesta sonora muy familiar. Pero habrá mucho más si hacemos caso a Ryan Tedder.

El compositor y productor ha participado en el nuevo álbum de estudio de la solista neoyorquina y ha disparado todas las expectativas en torno a este trabajo. Los detalles concretos de este nuevo proyecto aún siguen siendo la gran incógnita pero si hacemos caso al líder de OneRepublic, "Lady Gaga le va a dar a la gente lo que quiere".

Tedder ha trabajado junto a Lady Gaga en un número de canciones que no ha sido especificado pero en palabras para Official Charts ha explicado que "he escuchado unas cuantas canciones y me quedé anonadado. Es la mierd* más genial que va a salir en 2020. Confiad en mí, me está costando la vida no soltar la información porque la canción en la que he tenido la suerte de participar es una verdadera 'canción unicornio'. Para mí es como una lista de cosas que hacer antes de morir y cuando salga vais a entender el por qué".

Tedder no ha sido el único colaborador de Lady Gaga pero gracias a él también tenemos detalles de cómo ha sido el trabajo con BloodPop: "Es una mente muy adelantada y futurista. Me sentí super emocionado. Lady Gaga se tomó su tiempo con él y también lo ha gozado. Creo que va a dar a muchísima gente lo que ellos estaban esperando".

Aunque ya esté todo preparado para la era Chromatica, todavía queda lo más importante: conocer el resto de canciones que compondrán este disco y, sobre todo, ¿habrá alguna colaboración? Los rumores sobre la presencia de Ariana Grande no dejan de sonar. Aunque todo apunte a que podrían tener algo entre manos, hasta que no lo veamos no podemos confirmarlo. De ser así, se trataría de una de las colaboraciones de la temporada.

Si toda esta rumorología se lo añadimos a lo dicho por Ryan Tedder lo cierto es que no sé si seremos capaces de aguantar las tres semanas que aún faltan para el lanzamiento del sexto álbum de estudio de Lady Gaga.

¿Qué canciones y colaboraciones nos esperan en Chromatica?