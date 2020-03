Alesso: Paso a paso para construir un himno EDM

Sin lugar a dudas, el talento y la pasión por la música juegan un papel fundamental a la hora de que una persona pueda convertirse en una estrella internacional. Pero incluso los mejores en cada género tienen una receta, una serie de pasos si lo preferís, para dar vida a grandes himnos musicales. Alesso nos ha enseñado sus 'pequeños' trucos a través de sus redes sociales.

En apenas 50 segundos, el dj nacido en Estocolmo pero de origen italiano nos enseña los pasos fundamentales necesarios para construir un hit de EDM que arrase en las pistas de baile de todo el mundo. ¿Listo para el tutorial "Cómo hacer una gran canción EDM"? ¡Toma nota!

"Encuentra algunos acordes. Crea una línea de bajo agresiva. Toca una melodía con mucho retraso. Añade muchas capas con esa misma melodía. Crea tu propio sonido de bombo. Encuentra un amigx que pueda escribir un estribillo en dos minutos. Voilá..." escribía Alesso sobreimpresionando el texto sobre el proceso de creación del tema.

El resultado, como podéis comprobar a través de su perfil oficial en Instagram es una canción que podría llevaros a lo más alto en cualquier noche de fiesta. ¿Parece fácil, verdad? Marshmello o Dillon Francis son solo algunos de los músicos que se han rendido ante el genio creativo de Alesso.

Lo que esconde este vídeo no es ni más ni menos que el proceso de creación del último estreno musical de Alesso que se produjo la pasada semana de la mano de DubVision bajo el título de One last time.

Una nueva colaboración que se une a su ya largo listado de 'duetos' con artistas como Ryan Tedder, Tini, Calvin Harris, Tove Lo, Anitta, Hailee Steinfeld...

Si aún no tenéis en la agenda a todas estas estrellas podéis comenzar por el tutorial de Alesso para intentar llegar a lo más alto. Eso sí, haceros con un buen equipo: ordenador y programas de mezcla de música, teclados, etc... Si tenéis talento e inspiración, Alesso os ha enseñado el camino.