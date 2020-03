Beret: Me ha dado por ver ‘Élite’, que es una de las que menos me imaginaba, ahora, estar viendo”

Dani Fernández fue el encargado de inaugurar los Instagram Live de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 y le ha seguido los pasos Beret que no dudó en reconocer que hacía mucho tiempo que no se apuntaba a algo así, “yo hago poquísimos directos”.

El estado de alarma le ha pillado en su casa por los pelos. Ahora está en Sevilla: “Justo cuando empezó todo esto estaba de vuelta de Latinoamérica, que llevaba como 15 días fuera. Dio la casualidad, te lo juro. Llegué a Sevilla y pasó todo esto. Por lo tanto, tenía unas ganas de descansar increíbles y el mundo me ha escuchado”.

Como la mayoría de los artistas se ha visto obligado a cancelar algunos conciertos. Este mismo 28 de marzo tenía cita en Valladolid pero ese, y otros tantos, han quedado aplazados.

“Creo que me pasa como a muchos artistas que estamos muchas veces como colapsados y es como ‘mucho concierto, mucho tal’ pero cuando te pasas una semana sin conciertos…tengo una cosilla por dentro, que tío, tengo unas ganas de subirme a la tarima, que flipas”, le confesaba a nuestro compañero David Álvarez.

Ver esta publicación en Instagram Ganas de volver.... Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 17 Mar, 2020 a las 7:38 PDT

Como muchos, tiene la sensación de estar viviendo una ficción: “Vivimos como en una adrenalina constante en la que estamos constantemente visitando sitios, el mes pasado, estuvimos 10 o 12 días en 6 países diferentes. Eran viajes, concierto, conocer la ciudad, un no parar. Y llego y me encuentro con esto y parecía Black Mirror, era surrealista”.

Como el resto de españoles, está obligado a permanecer en casa en este estado de alarma en el que nos encontramos. Así que, en casa, reconoce que intentó, al principio, llevar una rutina, “pero me he dado cuenta de que, a mí, como me digas hacer algo cuadriculado y tal, como que mi cuerpo dice que no. Sí intento hacer algo de ejercicio, tengo un jardín y lo estoy intentando”.

Parece que no es de los que durante este encierre va a engordar por no hacer ejercicio y comer más de la cuenta. “Hay algunos sitios de mi casa que los estoy descubriendo ahora. Me compré una especie de gimnasio improvisado, que nunca había tocado en mi vida, y ahora estoy conociéndolo. El saco de boxeo que compré hace un año, los primeros guantazos se los está llevando ahora”.

Es cierto que muchos reconocen no haber pasado tanto tiempo en su casa desde hace mucho. Los artistas, sobre todo, andan constantemente de aquí para allá. Este encierro les está permitiendo descubrir sus propios hogares.

Redescubriendo su casa

“Tengo una especie de almacén en mi casa donde tengo cosas que sé que algún día voy a utilizar y el otro día estuve un poco descubriendo cosas que digo ‘lo compré no sé para qué, te lo juro’. He empezado a jugar con un diábolo que no sé ni para qué lo tengo. Fíjate a qué nivel de tiempo libre yo tengo, que por rellenar huecos ahora lo he pillado y estoy enfrascado, no puedo parar. Mi vecino me verá y dirá ‘qué le pasa a este pavo, se cree que ha llegado el circo’”, contaba con absoluta naturalidad. Y es que, como a él, les está sucediendo a muchos que están encontrando nuevas formas de llenar el tiempo libre.

Pero, aunque de momento no pueda dar conciertos por diferentes ciudades, no ha abandonado la música y le ha pedido a sus seguidores que le digan las canciones que quieren que cante. Las está grabando a voz y guitarra para compartirlas en redes.

Le piden todas esas que no paramos de escuchar, pero “también hay quien me pide canciones de hace 5 años, canciones reggae, que hacía al principio, que yo ya no me acuerdo ni de la letra ni de los tonos, y es como que me alegro un montonazo que haya gente escuchando esas canciones”.

Ver esta publicación en Instagram tiempos mozos Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 17 Mar, 2020 a las 6:14 PDT

Este rato de charla y de compartir nos ha servido para conocer algo más de sus famosas rastas de juventud, del uso que le da al papel higiénico aparte del evidente o de cuál es su animal favorito, por ejemplo.

“Nunca le he tenido cariño a los gatos, te lo digo de verdad, de hecho, mi hermana tiene muchísimo miedo a los gatos y ese miedo me lo ha ido transmitiendo a mí. Nunca había tenido gatos, siempre había tenido perros, pero, hasta hace un año, que tuve a mi gato Tutú. He empezado a cogerles cariño a los gatos y ahora, amo a los gatos, se ha convertido en mi animal favorito”, explicaba sobre su cambio de mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 16 Mar, 2020 a las 7:38 PDT

Hablando de música

Entre los seguidores que han estado pendientes de este Instagram Live con LOS40 también había quién sentía curiosidad por su forma de componer y lo que le inspira.

“Compongo de dos formas, una super premeditada que es rollo pillo frases, agarro el móvil y me pongo a escribirlas para darles forma y sentido o la forma más orgánica del universo”, explicaba, “me pasa que quizás llegue un día que he vivido algo o me encuentro de alguna forma, pillo la guitarra o instrumentales y me sale un tema en seguida. Me he dado cuenta de que esas canciones que salen en 20 o 30 minutos, que son las más improvisadas y son las mejores. No estoy dudando, no pongo ni un pero. Hago las canciones y me doy cuenta de que van del corazón al papel”.

Si hablamos de colaboraciones soñadas, hay un nombre que sale a relucir. “Llevo como cosa de dos años escuchando bastante a Ricardo Arjona. La primera vez que fui a Latinoamérica a grabar la colaboración de Vuelve, resulta que me empezó a llegar un montón de música aleatoria y recuerdo que en ese viaje me marcó muchísimo su música. Desde entonces, las letras me encantan, la voz me encanta, pocos momentos en la vida non tienen reflejo en una de sus canciones”.

Curiosidades de andar por casa

Sus seguidores tenían interés por conocer algunas curiosidades de su vida. Por ejemplo, le han pedido que recomiendo una serie. “La que más me gusta es Black Mirror y me ha dado por ver ahora Élite, que es una de las que menos me imaginaba, ahora, estar viendo, no por nada. Me he obcecado con la serie”.

Si hablamos de lo primero en lo que piensa cuando se levanta por las mañanas, atento a su paranoia. “Si el día anterior he estado en casa, me despierto pensando en si el gato ha tirado algo de la mesa o si se ha cargado algo. Me levanto asustado, con miedo. La gente se despierta feliz y yo con un miedo. Además, en mi cabeza me imagino mi casa ardiendo, unas cosas…”, admitía.

LOS40 Music Awards

Beret se encontraba en el salón de su casa cuando hacía el IG live y no dudó en mostrarnos una de sus esquinas favoritas, “super zen”. Y reconoció que hay algo, allí en el salón, con un significado muy especial para él.

No dudó en mostrar el premio LOS40 Music Awards que le emocionó y le sigue emocionando tanto. “Ese día lo recuerdo super bonito, además de que es una de las cosas que ibas con miedo porque sabía que estaba nominado, pero hay tanto arte que estaba complicado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 13 Nov, 2019 a las 8:30 PST

Con ese buen sabor de boca, David Álvarez le dio las gracias por ese rato de charla y compartieron un último deseo: “Que esto dure super poco”.