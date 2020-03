Dani Fernández: “Estoy componiendo muchas cosas para un segundo disco”

El primer Instagram Live de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 tuvo como protagonista a Dani Fernández. El solista charló con Óscar Martínez sobre su actual situación y sus nuevos proyectos. Dani se encuentra aislado en una casa de la sierra donde le ha pillado el estado de alarma y donde está haciendo la cuarentena. Desde allí nos dejó no solo una preciosa versión a capella de Disparos sino importantes confesiones sobre cómo está viviendo la situación y lo que tienen previsto para las próximas semanas.

Lo más inminente será la segunda edición, por segundo fin de semana consecutivo, del Yo me quedo en casa Festival: "Fran y Georgina pensaron en este festival. Cuando Georgina decidió hacer el concierto Fran me dijo que yo debería hacerlo también porque habría gente que no podría ir a mis conciertos. Me dijo que llamara a los amigos y que hicieramos conciertos desde casa para que la gente se conecte y tenga cosas que hacer. Fue una idea muy bonita y esperábamos una reacción positiva de la gente. Escribí a todo el mundo y todos me dijero que les gustaba la idea. Nos pusimos de acuerdo en los horarios y fue sorprendente la reacción de la gente con 150.000 seguidores en nuestra cuenta. El fin de semana que viene volvemos a hacer una segunda edición con unos nombres increíbles y a la gente le va a encantar".

Una manera de seguir haciendo llegar su música a la gente ahora que su gira de presentación de Incendios ha tenido que modificar sus fechas: "Es raro. Cancelar o aplazar conciertos nunca lo había hecho. Tenía miedo por ver cómo la gente recibía la noticia. Pero la gente me está mandando mensajes positivos, que lo entienden y que es algo lógico. En nada estaremos en las ciudades pero de momento toca quedarse en casa. Hemos podido encontrar fecha para los oficialmente aplazados. Lo que queremos es mandar mensajes cuando tenemos las fechas: aplazarlos cuando tengamos las fechas".

Desde LOS40 animamos a disfrutar de Dani Fernández en directo porque sorprende: "La gente me suele decir que el disco no tiene que ver con el directo. Quiero que la gente cuando vea el directo se lleve una cosa nueva, se quede con el directo y quiera repetir. La música en cada instante suena diferente y cada concierto es diferente. Me gusta meter cosas nuevas, meter arreglos y me dicen que suena mucho más rock y creo que es algo que busco en los directos: hacer algo diferente. Intento que la gente se lo pase guay en los conciertos y note esa diferencia. Voy colgando píldoras de lo que hacemos en las ciudades y a ver qué sucede ahora con las entradas de las fechas aplazadas".

El Dani Fernández más personal

Durante el Live de Instagram, fueron muchos los instagramers que quisieron saber detalles algo más personales del ex Auryn: "De pequeño me gustaba mucho Alejandro Sanz por su forma de escribir y sus letras. Cuando entré al conservatorio estudiábamos mucho autores clásicos pero yo pedía ensayar canciones de Alejandro Sanz. Me gustaba Y si fuera ella, Amiga mía... Mis padres ponían el disco + en casa y para mí es un referente" explicaba Dani sobre su referencia musical.

Otro follower quiso preguntarle cómo lleva lo de la fama. Esto nos contó Dani Fernández "Normalmente cuando me paran por la calle es para decirme que les gustan mis canciones. Ya no me piden tantas fotos. Soy una persona que me gusta mucho hacerme fotos porque no me considero superior a nadie pero sí me gusta que me digan qué les gusta lo que estoy haciendo y mis canciones. Estoy orgulloso porque me dedico a esto porque hago esto porque a la gente le gusten mis canciones".

'Matando' el tiempo a base de series, Dani Fernández nos confesó que se le ha pasado por la cabeza lanzar un segundo disco ya que ahora está teniendo más tiempo para componer: "Estoy componiendo muchas cosas. Acaba de salir Bailemos que está sonando mucho en LOS40 y es una canción que me apetecía mucho sacar para dedicársela a mis amigos. Estoy escribiendo cosas nuevas y nunca pensaba que me iba a poner en un segundo disco porque estaba metido en los directos, pero es cierto que este tiempo de cuarentena me va a dar por pensar y por escribir más y quizá pueda lanzar un segundo disco".

Hasta que eso suceda podremos disfrutar de su debut en solitario Incendios. ¿Cuáles son para él sus canciones más especiales y cuál le dedicaría a este virus? "Las canciones cuando las escribes son como elegir entre papá y mamá. Estoy muy orgulloso de Disparos, por ejemplo. Disparos llegó a mi vida en un momento en el que la necesitaba, porque necesitaba adrenalina para vivir algunas cosas porque me sentía culpable por algunas otras cosas. Al coronavirus le puedo dedicar No te pido que vuelvas. Gente cercana está con fiebre y no sé si al final me va a tocar". Un temor del que no tiene reparo en hablar: "Siempre me ha dado miedo a perder a mis seres queridos. Me gusta vivir cerca de mi gente y lo que más miedo me da es no dedicarme a la música o perder a gente cercana".

Junto a Dani Fernández y junto a todos vosotros superaremos esta crisis y podremos disfrutar de un espectacular reportaje que estamos preparando en LOS40 y que hemos grabado durante sus primeros conciertos en solitario: "Me gusta llorar de felicidad. Espero que el reportaje de LOS40.com le guste a la gente. Me gusta que la gente pueda ver lo que hay detrás de los conciertos y estoy deseando verlo".