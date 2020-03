Aitana, sobre su percance con la prensa en el aeropuerto: “Estaba agobiada”

En tiempos de crisis, Aitana no pierde la sonrisa. La cantante, que en tan solo dos años se ha convertido en una de las más seguidas de España, se encuentra en casa (como cualquier otra persona) intentando matar el tiempo componiendo, leyendo y haciendo sudokus, tal y como nos comentó a través del Instagram Live que protagonizó el pasado jueves y que forma parte del #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Puedes ver el vídeo completo en nuestra cuenta de Instagram.

Con nuestro querido Félix Castillo al otro lado de la cámara, Aitana también nos habló de la última serie que le ha enganchado (que es Élite) y nos enseñó, a través de la cámara, lo que llevaba en el bolso.

Félix también ha aprovechado para preguntarle por aquel vídeo viral en el que aparecen Aitana y su pareja, el actor Miguel Bernardeau, acosados por la prensa en el aeropuerto. Unas imágenes que se hicieron virales debido al mal trago que pasaron los dos artistas. “Me da mucha vergüenza esta situación”, se le escuchaba decir a la intérprete de + ante las preguntas de los periodistas. ¡Puedes ver el momento completo arriba!

Un mes después, Aitana ha compartido con nosotros cómo vivió aquella situación, asegurando que se encontraba en un momento bastante estresante. ¡Y no nos extraña!

“Realmente no sé cómo se vio porque no quise meterme mucho en redes”, ha empezado diciendo la cantante. “¿Sabes lo que pasa? Siempre voy con los tiempos muy justos y no quiero hacer a la gente esperar. Me gusta llegar a tiempo”, ha continuado.

Tal y como ha asegurado la ex triunfita, tenía que coger un coche que no llegaba por trabajo y se puso nerviosa. Los periodistas tampoco ayudaron a mejorar la situación:

“Yo llegaba de un viaje y tenía que ir a un sitio por trabajo. No estaba el coche y me agobié un poco. No fue por las cámaras, entiendo que es su trabajo, pero estaba agobiada. Les decía que necesitaba pasar, pero no me dejaban. No es su culpa tampoco, ya que es su trabajo”

Con estas palabras, Aitana ha dado su punto de vista sobre aquella situación que vivió en el aeropuerto. Esperemos que, al final, llegase a la reunión de trabajo sin problema.