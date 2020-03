Hablamos con Helena Contreras, la estilista de cabecera de Amaia y María Escarmiento

Puede que, así de primeras, el nombre de Helena Contreras no te suene ni por asomo; ni tampoco Gorogoro, su alias en Instagram. Aunque si eres una ferviente admiradora o admirador de Amaia Romero o María Escarmiento quizás sí, y estés empezando a unir cabos sueltos mientras lees esto. Desde noviembre de 2018, esta joven barcelonesa se esconde tras la mayoría de estilismos de la cantante navarra y, como nos confirma en esta entrevista, también lo es de María desde que grabó su primer single, Amargo amor.

Hace varias semanas —antes de estar confinados en casa obviamente— no quisimos perder la oportunidad de tomarnos unas cañas con ella y hablar de muchas cosas, pero sobre todo de moda y música, ese tándem que parece que se lleva tan bien últimamente.

Pregunta (P): ¿Cómo te acabaste convirtiendo en la estilista de Amaia?

Helena (H): Conocí a Amaia por mi amiga Maddi, ella es de Pamplona y eran amigas desde mucho antes del fenómeno OT. Cuando Amaia llegó a Barcelona, yo compartía piso con Maddi y ella venía todas las semanas a ver las galas de OT porque, aparte de su hermano o la gente con la que trabajaba, todavía no conocía a mucha gente.

En esa época, no tenía estilista y ella seguía básicamente su instinto a la hora de ir a eventos de este tipo. Para asistir a la gala People in Red le pidió un vestido a una diseñadora, pero no llegó a tiempo, así que me ofrecí a ayudarla. Le dije que no se agobiara porque tenía unos amigos con una tienda-archivo vintage —Algo Bazaar en Barcelona—, que podíamos pasarnos y ver si algo le servía. Fuimos y se estuvo probando millones de cosas y, sorprendentemente, eligió un top de Maison Margiela. La verdad es que no me lo imaginaba para nada porque es muy diferente a lo que se suele ver en una red carpet.

Amaia con un top vintage de Maison Margiela en la gala People in Red. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

P: ¿Y después?

H: Realmente yo solo quería ayudarla, pero después me llamaron de su productora para trabajar como estilista en el videoclip de Un nuevo lugar. Ni si quiera fue ella la que lo pidió, pero ya sabían que habíamos trabajado juntas. ¡Y desde entonces!

P: ¿Y cómo es ser estilista de artistas?

H: La verdad es que es muy diferente a lo que suelo hacer —ella es, sobre todo, estilista de e-commerce— y con Amaia fue la primera artista con la que empecé a trabajar como estilista. Y tanto con ella como con María, para mí lo más importante es que se sientan cómodas. En mi caso, yo no decido, es un trabajo entre las dos, una conversación constante. Al fin y al cabo es un trabajo de empatía, si yo estuviera en su lugar también me gustaría que respetaran mi opinión y lo que me gusta.

P: ¿Y cuál es tu look favorito de Amaia?

H: El que llevó para el preestreno de Dolor y gloria. Ella quería llevar un vestido negro muy sencillo y le propuse llevar una americana verde. Además de que pensaba que le iba a quedar genial, hacía frío y con ese vestido se iba a helar. Se la llevé y le encantó. De hecho, al final se acabó cerrando la blazer y el vestido casi ni se veía.

Amaia causó furor con el vestido blazer de Xevi Fernández y el bolso de Jacquemus en la premiere de “Dolor y gloria”. / Carlos Alvarez/Getty Images

P: ¿Y cómo definirías el estilo de Amaia?

H: Cómodo, sencillo, relajado…No le gusta ir muy arreglada, ella prefiere evitar los “momentos gala” y llevar mucho maquillaje. Por eso le gusta tanto Paloma Wool, sus diseños son muy bonitos, muy “casual” y fáciles de llevar en el día a día.

P: También trabajas con María Escarmiento, ¡cuéntanos!

H: ¡Sí! Nos conocimos en una fiesta a la que fui con Amaia, ya teníamos amigos en común y nos empezamos a seguir en Instagram. La primera vez que trabajé con ella fue para el videoclip de Amargo amor, que me llamó y me preguntó si me apetecía irme con ellos a grabar a Murcia. Después fue la gala de los Goya y ahora hemos grabado otro vídeo que no sé cuándo saldrá.

P: ¿Y qué tal trabajar con ella?

H: María es más mayor, tiene un estilo muy definido y menos miedos, pero es que además nos gustan cosas muy parecidas. Siempre nos estamos pasando ropa que nos gusta a las dos y diciendo “ojalá poderme comprar esto…”. Con ella lo enfocamos desde el juego, aunque también quiere sentirse guapa como es normal. Además, tiene una gran conexión con el mundo moda y cuando hemos ido juntas a Algo Bazaar, al ser archivo vintage, flipa y le hace muchísima ilusión.

Pie de foto: María Escarmiento con un vestido de novia vintage de John Galliano en los Premios Goya 2020. / Carlos Alvarez/Getty Images

P: ¿Y cuál es tu look favorito de María?

H: El vestido de novia vintage de John Galliano que llevó para los Goya, que era precioso y le quedaba genial. En prensa gustó mucho y hasta me escribió la madre de María para darme la enhorabuena, ¡más mona!

P: Oye… ¿y cómo llevas el momento postevento? ¿Buscas las opiniones, si ha gustado el look de Amaia o de María…?

H: Obviamente lo veo porque es inevitable no hacerlo. Y cuando sale tu look en un medio de moda siempre es guay. En el caso de Dolor y gloria con el bolso de Jacquemus, la sensación era muy buena tanto por nuestra parte como de la prensa. Aunque en el caso Amaia, a veces lleva algo muy sencillo y sigue saliendo igual, pero al final es Amaia y ella es muy viral.

P: ¿Y te has encontrado alguna vez con que no haya gustado?

H: ¡Sí, claro! Aunque para mí lo que importa es que ellas estén contentas. (…) Me ocurrió con su look en la presentación de Legado en los huesos y el bolso de Hannah Montana.

P: ¡Claro! ¡Momento épico para cualquier millenial! Y evidentemente ese bolso tendrá una historia detrás…

H: Estábamos trabajando en su estilismo para el evento y Amaia me envío referencias de Sexo en Nueva York. En concreto de Samantha, yo pensaba que sería de Carrie, ¡pero no! Al final elegimos un vestido vintage de Gucci muy mono y sencillo, y botas. Yo, le había regalado un bolso de Hannah Montana y me dijo: “¡quiero llevar el bolso!”. Evidentemente es un look que está muy fuera del mainstream, aunque tiene un montón de referencias de los 2000 y que a su vez recuerda a los 60… Es muy nicho.

P: ¡Viva Hannah Montana!

H: ¡Sí! Al final es muy generacional. Está claro que habrá gente que no lo entenderá. De hecho, había gente en Twitter que me ponía cosas como “estás loca, ¿cómo le has puesto eso?” y otros que decían “¡Amaia me ha devuelto mis derechos!”. Al final es una referencia que solo una parte de la población entendemos, pero es la generación a la que pertenece Amaia. Además, es que a ella le encanta Hannah Montana. ¡Si el año pasado estaba preocupada porque tenía que cantar en el Primavera Sound y tenía miedo de coincidir con Miley Cyrus y no poder verla! Y también por eso me encanta trabajar con ella porque se atreve a hacer esta clase de cosas.