Dani Martín, Aitana o Morat pueden quitarle el Nº1 a ‘Tusa’

En fin de semana, la cuarentena se lleva peor. Para llenar las horas del sábado por la mañana, te proponemos que escuches a Del 40 al 1 Coca-Cola, el show en el que Tony Aguilar repasa la nueva lista de LOS40. Este sábado nos hemos propuesto que te equipes con lo mejor de lo mejor para conectarte con tu familia y a las redes sociales; por eso, vamos a sortear dos packs de productos Apple, con iPhone 11, iPad, iWatch y airpods, regalos que sin duda van a constituir una buenísima noticia —en medio de tantas malas— para los agraciados que los reciban.

Karol G y Nicki Minaj han derrochado girl power toda esta semana desde lo más alto de la lista. Es evidente que Tusa es uno de los grandes cañonazos de la temporada, y no sería de extrañar que repitiera en el número uno. Tendrán que competir para ello con Morat (#2) y Dani Martín (#3), que ya han logrado la primera plaza con sus respectivos singles, y Aitana con Cali y El Dandee, cuyo + aún no ha alcanzado la cima (está en el #4). Ojo, porque tenemos a dos ex El Canto del Loco en el top 10: David Otero está en el #8 con Una foto en blanco y negro, en colaboración con Taburete. Más sorprendente sería el triunfo de The Weeknd con Blinding lights, no por nada sino porque su noveno puesto parece algo alejado del número uno.

Sinsinati por un lado, y Fred de Palma y Ana Mena por otro son los candidatos que pueden incorporarse como novedad. De conseguirlo, inyectarían más música en español a la lista, donde siempre brilla por su abundancia (sin ir más lejos, entre los diez primeros a día de hoy, hay ocho canciones cantadas total o parcialmente en castellano). A lo largo del programa sabremos si los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 les abren las puertas del chart.

En la sección La Máquina del Tiempo recordaremos canciones que fueron número uno de LOS40 en el ya cercano 2018. Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el libro La chica de nieve, de Javier Castillo, y el DVD o BluRay de Frozen 2, que tan bien acogida fue en cines por niños y mayores.

Haznos caso, sigue a rajatabla el lema de #YoMeQuedoEnCasa por la 40tena, y anima la mañana del sábado con los éxitos del momento y la emoción de la radio junto a Tony Aguilar.