J BALVIN - AMARILLO [2020]

Lo nuevo de J Balvin ya está aquí al completo. A Blanco, Morado y Rojo se une finalmente toda la paleta de Colores, el nuevo álbum y el más conceptual del colombiano hasta la fecha.

Para celebrarlo, el artista urbano ha lanzado el videoclip de Amarillo, dirigido por Colin Tilley, una vez más. Y en sus primeras 17 horas ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones, que se dice pronto.

Alternando entre los tonos amarillo y naranja, el cantante urbano nos trae un tema muy pegadizo y que pide bailarlo a gritos. En definitiva, pasarlo bien mientras la escuchamos. Hasta una jirafa baila al ritmo de este reggaeton. Además, Jose se rodea de un pato de goma gigante y de dos bailarines formados por pelotas de baloncesto en una cancha. ¡El colombiano no se anda con chiquitas!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 20 Mar, 2020 a las 7:49 PDT

Uno de los versos reza: "Si ya saben cómo soy, pa' que me invitan", una frase que, inevitablemente, nos recuerda al meme "Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' que me invitan?"

¿Has escuchado ya el nuevo disco de J Balvin? ¿Cuál es tu color favorito, es decir, tu canción favorita?