Evangeline Lilly (‘Lost’) y Sophie Turner (‘Juego de tronos’), dos posturas encontradas frente a la pandemia

“#morningtea ☕️ Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de entrar. Están jugando y riendo. #lo de siempre”. Estas palabras en el Instagram de Evangeline Lilly despertaron muchas críticas entre los que creían que debía estar encerrada en su casa y no sacando a sus hijos por la calle.

La actriz de Perdidos encendió el fuego cuando se justificó diciendo que ella consideraba el coronavirus como una gripe más y que las medidas que se estaban tomando parecían más una “ley marcial” que otra cosa.

Entre los que han criticado esta actitud, que tachan de irresponsable, está Sophie Turner. La actriz de Juego de Tronos, ha recurrido a un Instagram Live para dar su opinión y lanzar un zasca a su compañera.

“Aquí está el té. Quedaros en casa”, comenzaba diciendo la mujer de Joe Jonas en alusión a la taza que publicó Lilly para decir que había llevado a sus hijos a un campamento de gimnasia.

“No seáis jodidamente estúpidos, incluso si valoráis vuestra libertad por encima de vuestra salud”, añadía mientras el cantante asentía a su lado dejando claro que apoyaba las palabras de su mujer.

“Me importa una mierda vuestra libertad. Al hacer eso podríais estar infectando a otras personas, a gente más vulnerable de vuestro alrededor”, añadía sin mencionar a Lilly pero dando las pistas suficientes para saber que sus palabras iban dirigidas hacia ella.

SOPHIE TURNER DICIENDO QUE NO SEAN IDIOTAS Y SE QUEDEN EN SU CASA CUMPLIENDO LA CUARENTENA Y NO SEAS ESTUPIDO COMO EVANGELINE LILLY (esta en contra de la cuarentena) LITERALMENTE UNA FUCKING DIOSA, stan sophie pic.twitter.com/fsNKHT3sYV — santi 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐢𝐚𝐥𝐥 (@elordigeorge) March 20, 2020

Acabó diciendo que la decisión de no encerrarse en casa no era guay, ni madura ni inteligente. Está claro que poner de acuerdo a todo el mundo no es cosa fácil e, incluso, en situaciones tan extremas como las que estamos viviendo es difícil encontrar unanimidad.

Sophie Turner y Joe Jonas sí que están respetando las recomendaciones y están encerrados en casa disfrutando lo máximo posible de las oportunidades que eso les deja. Le hemos visto construir Hogwarts con piezas de lego.

Joe Jonas y Sophie Turner construyeron hogwarts en legos.

Quiero y necesito pasar toda la cuarentena con ellos

pic.twitter.com/BJqzs7ZH54 — Pau (@queenynthenorth) March 17, 2020

Menos mal que la postura de Evangeline Lilly no es la de la mayoría.