Nadia de Santiago, sobre el final de ‘Las Chicas del Cable’: “Va a ser apoteósico”

Nadia de Santiago, la actriz que encarna a Marga en Las Chicas del Cable, ya estaba encerrada, junto a sus socios, antes de que todos tuviéramos que quedarnos en casa por obligación. "Los tres rotábamos de casa en casa para escribir", expresa sobre el proyecto que tiene ahora mismo entre manos, aunque reconoce que no es la misma situación.

Sin embargo, antes de la cuarentena sentía que iba muy deprisa y que no digería las cosas. "Hacía cosas por inercia", nos cuenta al otro lado del teléfono. Con una vida que se mueve a velocidad vertiginosa, confiesa que esta pausa le ha servido, "sin duda", para reflexionar. Más de un fin de semana ha tenido la necesidad de irse al campo a ver la naturaleza, precisamente, porque todo iba muy rápido, pero sabía que no podía parar. "Muchas veces he pensado: 'que se pare la vida que me quiero bajar'", manifiesta.

Así que, este "parón" (entre comillas porque, dentro de lo que cabe, sigue en movimiento) le ha venido bien para marcar su propio ritmo, "y no el que me exigen o que parece que hay que llevar", expresa.

Con motivo de su aparición en A Part from God, el nuevo vídeo de St Woods, hemos querido charlar con ella para que nos cuente cómo surgió la colaboración entre ambos, la cual ya viene de largo, qué ha aprendido de su personaje y sobre el final de Las Chicas del Cable y qué recomendaciones nos propone para estar entretenidos en casa.

Pregunta: ¿Cómo estás llevando la cuarentena?



Respuesta: La verdad que muy bien. Tengo mis momentos y hay veces que me desespero, pero la estoy aprovechando para decelerar, para conectar más conmigo misma -con lo que quiero, con mis sentimientos y emociones- y despertar la creatividad de alguna manera para que los días sean diferentes y mantener el ánimo. Me gusta pensar que algo tenía que pasar para que deceleráramos, ¿no? Estábamos yendo muy rápido o era la sensación que yo tenía, que íbamos un poco como sin cabeza.

Creo que a veces, a lo largo de la historia, tienen que pasar este tipo de desgracias para que todos tomemos conciencia y evolucionemos.

Todas estábamos muy de acuerdo en que -Las Chicas del Cable- tenía que acabar así, por todo lo alto, con un final muy digno para ellas

P:¿En qué estás empleando estos días?

R: Estoy escribiendo, que es algo que ya estaba haciendo antes. La verdad que he sido muy afortunada porque puedo seguir haciéndolo desde casa. Es sobre un proyecto de La Breve Historia, la productora que tengo junto con mis dos socios, del que todavía no puedo decir nada, pero creo que va a ser muy interesante.

También me desestresa mucho pintar. Se me han acabado los lienzos ya (ríe), pero hay un cuadro que lo tengo a medias y lo estoy intentando saborear. Sobre todo, estoy intentando disfrutar de las pequeñas cosas porque tampoco te queda otra: "¡Qué ilusión poner una lavadora!" "¡Qué guay!" "¡Qué ilusión prepararte un desayuno que considere rico!" "¡Me desespero, venga voy a meditar un poco a ver qué pasa!"

Aunque lo que mejor me está viniendo, lo más importante, es una rutina de ejercicio. Conectar con el cuerpo es lo que me está centrando más. Es hiper importante meditar a lo largo del día y hacer ejercicio.

P: El pasado jueves salió el nuevo vídeo de St Woods, del cual eres la protagonista. ¿Cómo surge esta colaboración?

R: Yo conozco a Nacho (St Woods) por La Breve Historia. Nos compuso parte de la banda sonora del cortometraje Un cuento al revés, un proyecto de nuestra productora. Este corto es la presentación de dos personajes del largometraje que tenemos entre manos, Un cuento antes de dormir. Él nos versionó una canción que tenía para el corto y fue entonces cuando nos conocimos.

Después salió esto de los videoclips con él y, personalmente, me parece un artista increíble con una sensibilidad que me encanta. Todo lo bueno que le pase me hace muy feliz porque me encanta él y su música. Ya está en el camino de ser un gran descubrimiento. Me parece un BOMBAZO y es nuestro músico favorito. Como persona mola un montón.

Además de producir los vídeos de On Me y A part From God, también hay una sorpresa con St Woods que ya descubriréis más adelante.

P: Igualmente, ya estamos llegando al final de Las Chicas del Cable, ¿qué podemos esperar de su desenlace?

R: Va a ser apoteósico; no puedo decir mucho más. Estamos muy orgullosas del desenlace. Tuvimos una reunión para tratar hacia dónde llevaríamos el remate final y todas estábamos muy de acuerdo en que tenía que acabar así, por todo lo alto, con un final muy digno para ellas. Estamos muy contentas. Yo creo que a la gente le va a gustar. Si les ha gustado la primera parte de la quinta temporada, la segunda también les va a molar mucho.