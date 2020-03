Nadia de Santiago revela qué ha aprendido de Marga, su personaje de ‘Las Chicas del Cable’

El final de Las Chicas del Cable está muy cerca. Aunque la primera entrega de la quinta y última temporada se entrenó hace un mes, gracias a Nadia de Santiago, actriz que encarna a una de las protagonistas, hemos podido conocer un poco más sobre su experiencia dentro de la serie.

Tuvimos la oportunidad de preguntar qué le ha aportado el show de Netflix y lo que ha supuesto para ella. "A través de Las Chicas del Cable, he sido mucho más consciente de la historia de la mujer. Al margen de lo que te hayan contado y lo que hayas leído, el interpretar y ponerte en la piel de una mujer de los años 30 que lucha por hacerse un hueco en ese mundo de hombres como contable o telefonista, con las oportunidades que dio la telefonía, ha sido muy bonito a nivel personal", nos relata.

Asimismo, le preguntamos qué ha enseñado Marga, el personaje que interpreta en Las Chicas del Cable. "Lo que me llevo de Marga es que, a pesar de ser una persona muy miedosa, el miedo nunca le ha parado. Y eso me encanta. Se enfrenta a todo acojonada, pero se enfrenta. No deja de hacer nada por miedo, sobre todo al principio cuando vino del pueblo y todo era grande para ella y sentía inseguridad a todos los niveles: en el trabajo, en el plano sentimental, en la amistad. Pero la tipa tiene una fortaleza y una fuerza que sorprende", indica emocionada.

Además de todo esto, en LOS40 pudimos descubrir otros proyectos que tiene la actriz entre manos y conocer cómo será el colofón de la serie, para poder aguantar hasta el estreno de la segunda parte. ¡Ya no queda nada!