Dua Lipa y el acoso sexual en Boys will be boys

Durante una entrevista con la revista Vogue Australia, Dua Lipa ha dado nuevos detalles de una de las canciones que estarán incluidas en Future Nostalgia. La cantante ha revelado que Boys will be boys será un tema que trate el acoso sexual hacia las mujeres.

"Boys will be boys es sobre los problemas de crecimiento que tiene ser una chica. Para mí, eso era ir andando a casa desde el colegio y ponerme las llaves en los nudillos... Mucha de la experiencia humana de las mujeres gira en torno a los hombres; a cómo nos hacen sentir tanto para lo bueno como para lo malo... Las chicas tenemos que pasar por tanto" ha explicado la intérprete y creadora de New rules.

Una canción con un mensaje muy importante y de empoderamiento para las mujeres que se une a los títulos ya conocidos que suponían una reivindicación de los sonidos bailables de los 80 y a la reivindicación de las ganas de disfrutar de la música y del baile como Future nostalgia, Don't start now o Physical.

"Te vistes y te cubres para evitar la confrontación con los hombres, evitando el acoso sexual de gente lanzándote frases o silbidos. Cambiamos la forma de adaptarnos al estilo de vida de cualquiera. Es verdaderamente triste" explica Dua Lipa que además confirma que está disfrutando de esta faceta musical pero que le gustaría ir un paso más allá.

"Me gustaría seguir haciendo esto tanto tiempo como me siga sintiendo hambrienta. Pero me encantaría firmar a artistas en algún momento, apoyar a jóvenes chicas de la industria. Ese es uno de mis grandes sueños" confirma la cantante a Vogue.

Un sueño a largo plazo pero a corto plazo su sueño más inmediato se concentra esta semana. Dua Lipa ha modificado toda la estrategia de lanzamiento de su segundo disco de estudio, Future Nostalgia, tras la filtración del mismo este fin de semana.

Break my heart, su nuevo single y su nuevo videoclip, ha cambiado su fecha de salida a este miércoles 25 de marzo. Su disco, Future Nostalgia, se lanzará finalmente este viernes 27 de marzo, y no el 3 de abril como inicialmente estaba previsto: "No es fácil para un artista tener que tomar esta decisión tras estar meses preparando una promoción y un trabajo".

Dua Lipa también ha confirmado lo que muchos de sus seguidores y seguidoras ya daban por hecho: su gira europea queda aplazada debido al coronavirus. Aunque todavía no ha publicado las nuevas fechas, la joven asegura en sus redes sociales que pronto las revelará.