El momento de apagar nuestro planeta ha llegado. Porque sí, él también merece un descanso y de eso somos muy conscientes. Pero si el anterior apagón lo celebramos en plena calle y con música en directo de nuestros locutores y Miki Núñez, ahora llega La Hora del Planeta más casera.

En días de confinamiento, es importante quedarnos en casa, pero no por eso tenemos que descuidar el consumo sostenible. Así que este sábado 28 de marzo seguiremos cuidando el planeta haciendo un uso responsable de todo lo que contamina. ¿Cómo lo haremos? WWF propone apagar las luces de nuestros hogares el sábado a las 20:30 horas y salir a los balcones para lanzar al mundo una frase en morse con la linterna de nuestros móviles. "Apaga la luz. Todo irá bien" serán las palabras protagonistas.

Hay muchas aplicaciones en Play Store y Apple Store que permiten emitir en morse utilizando la linterna del teléfono móvil, por lo que no es necesario que tengas conocimientos sobre ello. Traduciendo la frase mencionada anteriormente, el mensaje en morse que emitiremos desde nuestros hogares es el siguiente: .- .–. .- –. .- / .-.. .- / .-.. ..- –.. / – — -.. — / .. .-. / -… .. . -. .-.-.

Pero ésta no será la única acción que realizaremos en nuestra cuarentena para salvar el planeta. Tan solo basta con desenchufar el cargador si ya está el móvil recargado, no dejar caer el agua, apagar las luces de las habitaciones desocupadas y no abrir las ventanas con la calefacción puesta, entre otros. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia.

Y es que WWF va a proponer diversas actividades para realizar desde casa, para que así cualquier miembro de la familia pueda unirse a un evento virtual de sensibilización ambiental. ¿En qué consistirá? Irán publicando contenidos a su página web, entre los que se encuentran la acción de apagar nuestro planeta este sábado.

Desde LOS40 continuamos con nuestra lucha contra el cambio climático. Por ello, apoyamos a WWF en esta iniciativa de la Hora del Planeta. Pero, como mencionamos en líneas anteriores, esta vez llega de una forma muy casera. Así que únete para que juntos podamos proteger al planeta. Únete contra el cambio climático, #IDo.