Courteney Cox explica porqué ha vuelto a ver ‘Friends’

Parece que la nostalgia ha vuelto a nuestras vidas. La nostalgia y también la felicidad, sobre todo, después de que los protagonistas de Friends anunciasen que pronto disfrutaremos de un capítulo de reunión en la pequeña pantalla. ¡Nuestros deseos se han hecho realidad!

Pero antes de que llegue este tan esperado estreno, recomendamos repasar los capítulos de esta exitosa sitcom, desde el primero hasta el último. Una recomendación que la propia Courteney Cox ha seguido al dedillo, y ella misma ha explicado el porqué de su decisión.

En una tele-entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz ha asegurado que son escasos los recuerdos que guarda de la serie, por lo que ha decidido refrescar su memoria repasándola en tiempos de cuarentena. "Me siguen preguntando cosas de Friends. Pero no recuerdo ni si quiera estar en el show. Tengo muy mala memoria", señala en su conversación, recogida por ETOnline.

"Recuerdo, obviamente, amar a todo mundo y divertirme. Recuerdo ciertos momentos de mi vida en los que estaba allí, pero no me acuerdo de los episodios. No aprobaría, suspendería cada examen", añade. Así es. La propia Monica Geller no recuerda los momentos en los que dio vida a Monica Geller. Irónico, ¿verdad?

"Durante este tiempo he decidido, como la gente ama el show, ver Friends. He empezado la primera temporada. ¡Es muy buena!", declaró nuestra protagonista. Nosotros, indudablemente, coincidimos con su declaración.

Friends es una de las sitcoms más exitosas de la historia de la televisión. Tras emitir su primer capítulo en septiembre de 1994, Chandler, Ross, Monica, Phoebe, Rachel y Joey se convirtieron en los colegas neoyorquinos más queridos. Tanto es así que la última emisión en mayo de 2004 fue todo un evento histórico que llenó de tristeza a millones de personas alrededor del mundo. Pero los amigos más amigos de Nueva York volverán a la carga muy pronto, aunque tendremos que esperar para verlos en la pantalla.

Y tú, ¿cuántas veces crees que podrías ver la serie desde el principio hasta el final? ¿Te sabes ya todos los diálogos?