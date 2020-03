The Weeknd, Aitana y David Otero tienen a tiro el Nº1 este sábado

El papel de la radio en esta 40TENA para mantenernos informados está resultando primordial; pero no solo para difundir noticias: también para entretenernos en estos días de forzoso encierro. Esta mañana de sábado, #Del40al1CocaCola tiene mucho que ofrecer: cuatro horas con todos los éxitos musicales del momento, la magia de una radio vibrante y divertida a cargo de Tony Aguilar, la emoción de la lista y, por supuesto, regalos para los oyentes. En este último apartado, y como en las últimas semanas, vamos a seguir sorteando packs de productos Apple (con un iPhone 11, un iWatch, un iPad y airpods cada uno) para que estéis perfectamente contectados durante el confinamiento.

A las 10 en punto (9 en Canarias) comenzará la cuenta atrás, que culminará a eso de las 2 de la tarde (1 en Canarias) con el preciado número uno. Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, es la canción que ocupa actualmente esa posición. Es, sin duda, uno de los temas que nos están ayudando a soportar mejor y con buen rollo la reclusión. Pero tras dos semanas consecutivas en lo alto, quizá ha llegado el momento de que alguno de sus perseguidores le arrebate la medalla de oro.

En el #2 tenemos a Tones and I con Dance monkey, que fue número uno tres semanas y parece empeñado en no despegarse de los puestos de cabeza. Las dos siguientes posiciones las ocupan dos canciones que aún no han llegado a la cima: +, de Aitana y Cali y El Dandee, y Una foto en blanco y negro, de David Otero y Taburete (curioso: dos excomponentes de El Canto del Loco están en el top 10: su primo Dani Martín figura en el #7 con La mentira). Por debajo de ellos aparecen Morat, que ya fueron número uno con A dónde vamos, y The Weeknd, quien se sitúa en el #6 con Blinding lights.

Los muchos fans de Lady Gaga y Dua Lipa estarán muy pendientes de saber qué ocurre con las respectivas canciones que nos presentan en candidatura, Physical y Stupid love. ¿Lograrán hacerse un hueco en el chart? ¿Podrá más la sofisticada veteranía de la neoyorquina o la descarada frescura de la kosovar? Una vez que realicemos el recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 saldremos de dudas.

En las cuatro horas de programa pasarán muchas más cosas. Así, en la sección La Máquina del Tiempo recordaremos canciones que fueron número uno de LOS40 el año pasado, 2019. Hablaremos con algunos oyentes, que darán su voto en antena (902 39 40 40); a cambio, les recompensaremos con el libro Así comienza, de Rachel Abott —un thriller que te va a mantener enganchado estos días en casa— y el videojuego Just dance 2020, para que disfrutéis bailando durante la 40TENA. Ya sabes: este sábado quédate en casa y sintoniza #Del40al1CocaCola.