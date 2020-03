Believe it es el regreso musical de Rihanna

Tanto tiempo esperando noticias de R9, el esperadísimo doble album de estudio de Rihanna, y resulta que al final su regreso musical tras varios años de silencio ha sido una colaboración junto a PartyNextDoor.

Believe it es el título de la canción con la que la solista de Barbados participa en el nuevo disco del compositor, productor y rapero canadiense. De madrugada durante los primeros minutos de este viernes 27 de marzo se ha estrenado este featuring en el que Riri se encarga del estribillo principal.

"Best make me believe it / Best make me believe it / Believe you won’t deceive me" cantan ambos artistas en perfecta sintonía. Una canción que seguro que a millones de seguidores de Rihanna en todo el mundo les servirá para matar el gusanillo antes de que su nuevo proyecto musical vea la luz.

Son apenas un par de frases repetidas en un par de ocasiones durante el estribillo a modo de coro pero esta aparición en Party Mobile, el citado disco de PartyNextDoor, es toda una alegría para disfrutar de la música de la vocalista. Lo curioso del asunto es que la última vez que escuchamos a Rihanna no fue en su disco Anti (2016) sino en tres colaboraciones que realizó en 2017 como fueron Wild thoughts con DJ Khaled, Loyalty con Kendrick Lamar y Lemon junto a N.E.R.D.

La última noticia que hemos tenido de su trabajo en R9 ha sido una foto a través de sus stories en Instagram en la que escribía "gang. back in the STU" ("banda. de vuelta al estudio"), circunstancia que muchos relacionaron con otra imagen similar subida por el equipo de productores The Neptunes (Pharrell Williams y Chad Hugo).

Poniendo su voz al disco de PartyNextDoor no sería descabellado pensar que hubiera otra colaboración boomerang y el rapero apareciera en R9 como ya hizo como compositor de Work y Sex with me en su anterior elepé o en el hit Wild thoughts en el que Rihanna colaboró junto a DJ Khaled.