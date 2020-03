Camilo y Evaluna nos muestran cómo vivieron su luna de miel en ‘Favorito’

En Camilo y Evaluna hemos encontrado una nueva razón para creer en el amor. La pareja se ha convertido en una de las más queridas a nivel internacional, y no nos extraña. La ternura y la positividad son dos de los elementos que podemos encontrar siempre en cada una de sus publicaciones, y no solo hablamos de las que nos encontramos en Instagram.

Tras contraer matrimonio hace unas semanas, ambos nos sorprendieron con una colaboración musical titulada Por Primera Vez. Una canción de lo más romántica que vino acompañada de un videoclip protagonizado por las imágenes de este bonito enlace. Pero no todo quedó ahí.

Después nuestros protagonistas viajaron hasta Bora Bora para celebrar su amor en una luna de miel de lo más tropical. Y es que si buscas "paraíso" en el diccionario, estamos seguros de que aparece una imagen de este indescriptible lugar. Un lugar que ha sellado la memoria de ambos para siempre, tanto que el colombiano se ha animado a lanzar un nuevo sencillo junto a un videoclip compuesto por las escenas grabadas durante el viaje.

Así suena Favorito, el nuevo tema de Camilo que vuelve a convertirse en una declaración de amor a su esposa, a la que confiesa que se ha convertido en "su lugar favorito". "Y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas", son algunos de los versos que dan vida a este tema. Por supuesto, versos a los que les acompañan imágenes de Evaluna en su luna de miel.

No cabe duda de que la palabra "romanticismo" define a la perfección los proyectos que Camilo y Evaluna comparten. Los jóvenes cantantes han demostrado haber construido un vínculo indestructible que hace tan solo unas semanas consiguieron sellar para siempre. Ahora, nos dan la oportunidad de vivir con ellos uno de sus viajes más inolvidables y, creénos, la diversión, la música y el amor no pudieron faltar en sus maletas.

Y tú, ¿ya te has aprendido la letra de Favorito? De no ser así, no tardarás en dejarte cautivar por los emotivos y románticos mensajes que nuestro protagonista regala a su amor verdadero.