Michael Stipe comparte una nueva canción escrita por Aaron Dessner de The National

Los artistas siguen llenando las redes sociales de nuevas canciones para hacernos más llevaderos estos días duros. El último en hacerlo ha sido Michael Stipe, el que fuera vocalista de R.E.M., que ha colgado en Youtube un vídeo con la maqueta de su nuevo tema.

Lleva por título No Time for Love Like Now, y es una balada escrita en solitario con la colaboración de Aaron Dessner, productor musicla y miembro del grupo The National.

En el clip, Stipe canta en directo sobre un ritmo electrónico que se reproduce desde un altavoz invisible. Aunque el tema está escrito desde el año pasado, algunas frases como "Lo que signifique esperar en este nuevo lugar / Te estoy esperando" suenan particularmente relevantes en medio de la actual pandemia de COVID-19, durante la cual millones de personas en todo el mundo están aisladas de sus seres queridos.

R.E.M. eligió a The National como uno de sus teloneros en su gira norteamericana de 2008, y los miembros de la banda se han mantenido unidos desde entonces. "Comencé a trabajar con Aaron el verano pasado y a principios del otoño de 2019, y grabé la primera demo de estudio en octubre de 2019, después de la muerte de John Giorno", dice Stipe.

Michael Stipe - 'No Time for Love Like Now'

Por su parte, el miembro de The National también ha dedicado unas palabras de admiración para su compañero. "Michael Stipe ha sido un gran héroe y amigo para mí, y nunca en mis sueños más salvajes imaginé que escribiéramos canciones juntos", escribió Dessner en Instagram. “Pero aquí está la demostración de una en progreso, con Michael aislado en casa. Espero que levante algo de ánimo", concluye.

Stipe se mantuvo al margen de la música desde la disolución de su banda hasta 2019, cuando lanzó en solitario Your Capricious Soul. Después, escuchamos una segunda canción Drive to the Ocean, coincidiendo con el 60º cumpleaños del artista. No hay detalles acerca de dónde se incluirá No Time for Love Like Now o si Stipe se plantea grabar un nuevo disco donde incluirla.



Durante esta crisis del coronavirus, un éxito de 1987 de R.E.M. logró volver a ser una de las canciones más escuchadas de las plataformas de streaming. It’s the End of the World As We Know It (and I Feel Fine) es un auténtico himno ya sobre lo que significará esta crisis en un futuro.