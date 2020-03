Disfruta la música y es justo con ella. Sobre el escenario se lo pasa bien y transmite la misma energía. Miki Núñez empatiza y durante estos días está como todxs: en casa, intentando no aburrirse, disfrutando de su familia, echando de menos y haciendo música. "Ahora mismo tengo delante de mí un micrófono", nos contaba por teléfono.

En apenas año y medio, la vida de Miki Núñez ha dado un giro de 360 grados: Operación Triunfo, Eurovisión, un disco y una gira de conciertos con los que ha sentido abrigado por todos y todas las que han convertido Escriurem en su último himno. Una canción que habla de su paso por el programa y que, sin buscarlo, se ha convertido en su último sencillo: "La gente lo ha convertido en single. Cada vez que la canto me hace revivir y se me remueve todo".

"Escriurem que tot no va ser fácil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser". ("Escribiremos que todo no fue fácil, cantaremos nuestra vida en un papel, marcharemos con los días regalados y con la sonrisa de los que ya no puedan ser"). Un estribillo que iría como anillo al dedo a este momento de la vida, en la que hemos tenido que aprender a valorar un poco más los días pasados, y posiblemente, nos ayude a hacerlo con el futuro. "La gente se lo está llevando mucho a su empatía, por todo lo que estamos viviendo", afirmaba. Así, acaba de publicar su videoclip, donde el elemento principal es el mensaje.

Miki Núñez: “La cultura es la base de cualquier sociedad y parece que no se entiende”

Lo tiene claro: la cultura no está valorada como se merece

"Cualquier cosa que ocurra, los artistas: músicos, cantantes, actrices, actores… siempre salimos perjudicados. Primero por los impuestos, las ayudas nulas. La cultura es la base de cualquier sociedad y parece que no se entiende. La cultura es educación y es lo que hace sentirnos de un sitio y sentirnos identificados con un pensamiento o cualquier cosa, y hace distraernos", afirmaba el cantante, en referencia a la situación de confinamiento que estamos viviendo, y a lo que posiblemente esperamos. Y es que la preocupación por qué pasará después de la cuarentena es algo que tiene en vilo a millones de personas, de todos los sectores. Y la música no está por detrás.

Muchos artistas están compartiendo su música desde sus casas a través de Instagram. La red social se está volviendo un elemento fundamental de entretenimiento para todo el mundo, y sin duda, ayudando a pasar los días de la manera más amena posible. Miki ha sido uno de los que ha participado en el festival casero #YoMeQuedoEnCasa, dando un miniconcierto junto a su hermano Eloi, pero aun así, sabe que esa no es la salida que más les beneficia. Todo en su justa medida.

"Vivimos de los conciertos que hacemos, de los Instagram Live no se gana un duro, soy sincero y directo. Lo siento mucho, pero hay promotores que están cancelando conciertos porque dicen que hemos hecho un IG Live el día del concierto y ya no sirve hacerlo de verdad... Perdona que te diga pero qué tendrá que ver", así señala que la cultura "no se cancela, se prorroga o se devuelve el dinero de la entrada a la gente". Aun así, si le apetece regalar su música a sus seguidores durante estos días, no duda en hacerlo.

Eurovisión, a un año luz

Parece que fue ayer o que ha pasado un siglo. El 18 de mayo de 2019, Miki cantaba La Venda delante de todo Europa y pegaba el estribillo a los concursantes del resto de países.

No cabe duda que Eurovisión le cambió la vida, le dio un altavoz a su carrera musical y, a pesar de la posición en la que quedamos con su actuación -22, de 26-, hizo que España se quitase esa "venda" durante un rato para verle actuar sobre el escenario del Expo Tel Aviv en primavera del pasado año. Una actuación que no pasó desapercibida y que no decepcionó a los eurofans. Una gratificación mayor, a veces, que la posición oficial del certamen. "¿Hace un año ya? Madre mía...", exclamaba cuando le preguntábamos por el cambio en vida de hace un año a ahora, por estas fechas.

Y hace apenas unos meses, Miki pasaba el relevo a Blas Cantó que, aunque no podrá participar este año en festival, ya que ha sido cancelado hasta 2021, será quien represente a nuestro país en el siguiente certamen. "Antes de saber que su canción no podía ir el año al año siguiente, le dije: 'un año más para que Universo lo pete y se la sepa la gente', y me dijo: 'pues sí, tienes razón'. Y después pensé que tiene la posibilidad de promocionar dos canciones suyas al nivel de Eurovisión, no solo una, tiene esa suerte. Nadie le va a dar tanta promo como lo hace Eurovisión, que aproveche".

Así, Miki Núñez tenía preparada nueva música para las próximas semanas. Música que ha tenido que posponer. Música que, aunque tardemos un poquito más en escuchar, esperamos poder disfrutar muy pronto. Mientras tanto, Escriurem resonará en nuestra playlist durante bastante tiempo.