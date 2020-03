Universo de Blas Cantó no podrá ir a Eurovisión 2021

Tras la lógica decisión de cancelar el festival de Eurovisión 2020 que tendría que haberse celebrado a medidados del próximo mes de mayo en Rotterdam (Países Bajos), la organización ha lanzado un nuevo anuncio oficial sorprendente que impedirá que Universo de Blas Cantó vaya a Eurovisión 2021.

Todo ello en base a las reglas de la competición que solo permite presentar canciones inéditas, originales y que no hayan sido estrenadas, por norma general, antes del 1 de septiembre del año anterior a la celebración del festival.

"Con ello en mente, la dirección del Festival de Eurovisión ha decidido que de acuerdo con las reglas del propio concurso, las canciones de este año no serán elegibles para competir cuando el festival regrese en 2021. A su elección, los países participantes podrán decidir que artista(s) quieren enviar en 2021, si el mismo de este año o un nuevo candidato" explica en un comunicado la organización del certamen.

Aunque todavía no se había desvelado la escenografía final de Universo de Blas Cantó, la canción había gustado mucho al público de nuestro país y sumaba dos millones y medio de reproducciones desde su estreno hace algo más de un mes.

Aunque Universo no pueda acudir a Eurovisión 2021, el tema de Blas Cantó tendrá su hueco en la celebración del festival: "Por ello la EBU y sus miembros están intentando encontrar un programa alternativo, que no sea competitivo, para ayudar a unir y entretener a las audiencias de toda Europa durante estos momentos de desafío. Es nuestra intención en este programa, y en nuestras plataformas online en los próximos meses, rendir homenaje a las canciones y artistas que fueron elegidos para Eurovisión 2020" confirma el Festival en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Hay que recordar que TVE invitó a Blas Cantó a que fuera el representante de España en la futura edición de 2021. Una invitación que aceptó encantado: "Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hay países que están empezando ahora la epidemia y no se sabe cuándo se va a poder frenar. Y un año de margen es lo mínimo para hacer el festival en condiciones. Eurovisión lo merece. Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene. Hay muchas cosas por hacer. Vamos a llevar Eurovisión por todo lo alto, va a ser mi bandera, y tenemos tiempo de que lo sea y de hacer una buena interpretación en 2021".

Con algo más de un año por delante, tanto Eurovisión como sus representantes tienen tiempo más que de sobra para preparar la que podría ser una de las ediciones más espectaculares de la historia del festival en su 65ª edición que, hasta la fecha, nunca había sido suspendida: "Nos ha sobrepasado todo el amor que la familia del Festival de Eurovisión ha compartido con nosotros desde que tomamos la difícil decisión de cancelar la edición de 2020. La EBU (Unión Europea de Radiodifusión, en sus siglas en inglés) es consciente de lo mucho que se echará de menos Eurovisión este año. Los valores del concurso de universalidad e inclusividad y nuestra orgullosa tradición de celebrar la diversidad a través de la música es más necesario ahora que nunca. Os agradecemos vuestra paciencia mientras seguimos trabajando en estas ideas en los próximos días y semanas".