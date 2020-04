Selena Gómez comparte su top de música, películas, libros, podcast o cuentas que seguir en redes

Amigos, familia y música. Parece que Selena Gómez tiene muy claras sus prioridades en estos complicados momentos. Está llevando la cuarentena de una manera muy positiva y con gran sentido del humor.

“Tratando de tomar una foto linda/seria de mí cocinando, pero luego me sentí avergonzada, así que estoy recurriendo a la más sincera donde me veo feliz, aunque realmente me siento un poco cursi. 😏 De todos modos, compartí algunas listas en mis historias de cosas que estoy viendo, escuchando y leyendo para mantenerme positiva y ayudar a pasar el tiempo. Espero que te ayude 💖”, escribía junto a un par de fotos en las que vemos que ha optado por ropa cómoda y pocas florituras para disfrutar de su tiempo en casa.

Y sí, la cantante y actriz nos ha dejado una lista de recomendaciones a la que podemos echar un vistazo para ver si coincide con nuestros gustos o no.

Si hablamos de música, estas son las canciones de las que debemos tomar nota:

#If the world was ending, de JP Saxe & Julia Michaels. No podía faltar una referencia a una de sus mejores amigas en estos momentos, Michaels.

#You say, de Lauren Daigle. Selena, igual que Justin, está cada vez más apegada a la religión, de ahí que no falte un poquito de música cristiana contemporánea.

#Snowchild, de The Weeknd. Está claro que no se lleva nada mal con su ex y por eso no duda en recomendar una de sus canciones.

#The Blessing, de Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship. Un poco más de música religiosa.

#The Box, de Roddy Rich. Una de las últimas sorpresas en la lista de ventas estadounidense.

Un poco de cine

Teniendo en cuenta su doble faceta de cantante y actriz, no ha querido dejar de recomendar algunas películas:

#El hombre invisible. La última versión que tiene como protagonista a Elisabeth Moss.

#Jeniffer’s Body. Un poco de comedia negra de terror sobrenatural con esta peli de 2009 protagonizada por Megan Fox, Amanda Seyfried, Johnny Simmons y Adam Brody.

#La gran estafa americana. En esta ocasión, un drama de 2013 con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence.

#Diamantes en bruto. Otra de sus recomendaciones nos lleva a Netflix y una última producción de los hermanos Safdie. Un thriller sobre la ambición protagonizada por Adam Sandler.

#Clueless (Fuera de onda). Un clásico de las comedias juveniles de los 90.

#Ingenuas y peligrosas. Tampoco falta su recomendación con animadoras y capitanes de equipo. Un ‘must’ de la adolescencia americana.

#After the wedding. Secretos del pasado en esta nueva versión de la película que en 2019 protagonizaron Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup y Abby Quinn.

#Zodiac. Basada en hechos reales sobre un asesino en serie. Para que no falte de nada.

#Election. Volvemos a las aulas de 1999 con esta peli de Matthew Broderich y Reese Witherspoon.

#Flirting with disaster. Parece que el cine de los 90 le gusta y esta búsqueda de unos padres biológicos, está en su lista.

En cuanto a las series o programas también tiene sus predilectas para estos días:

#The morning show. La serie por la que su amiga Jennifer Aniston ha recibido tantos premios.

#Good girls. Parece que la historia de estas tres madres suburbanas que se meten a atracadoras, le ha enganchado.

#Servant. El misterio de M. Night Shyamalan en esta serie de Apple+, es otra de las series que pueden engancharnos en estos días.

#Saturday Night Live. Las repeticiones del late show son un acierto seguro.

#The mind, explained. Cierra la lista con este documental narrado por Emma Stone que nos habla de lo que ocurre en el cerebro humano cuando duerme o consume drogas.

Libros y más

Selena Gómez también ha encontrado tiempo para leer y nos recomienda las memorias de Michelle Obama, un best-seller estadounidense. También, una dosis sobre inmigración con The undocumented americans, de Karla Cornejo Villavicencio y un poquito de creencia sobrenatural con Signs: The secret language of the universe, de Laura Lynne Jackson.

En cuanto a los podcasts que Selena está escuchando, tenemos los siguientes: On Purpose with Jay Shetty, Wait Wait... Don’t Tell Me, A New Earth de Oprah Winfrey y Eckhart Tolle y Get Sleepy.

Y, por último, las cuentas en redes aj las que nos recomienda echar un vistazo son:

@tinykitchentm

@jessicayellin

@ selenagomez.doll

@chloeiscrazy

@ nostalgia.video