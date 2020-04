Rihanna, sobre su nuevo disco: “Cuando me emocione, lo lanzaré”

Aunque Rihanna nos ofreció un pequeño aperitivo de su regreso a la escena musical el pasado viernes con Believe it, su colaboración con PartyNextDoor, todo el mundo sigue esperando con avidez noticias de su noveno álbum de estudio.

Desde hace meses las informaciones sobre este elepé y si sería un doble trabajo sobre distintos géneros musicales apuntaban a que la solista de Barbados estaría dando los retoques finales: "Actualización: Yo escuchando R9 y negándome a publicarlo" explicaba en sus redes sociales en diciembre de 2019.

Tras su entrevista de portada con la edición británica de la revista Vogue la propia artista ha desvelado la razón de por qué aún no ha lanzado este proyecto: "No quiero que mis discos se entiendan como si fueran temáticos. No hay reglas. No hay formato. Simplemente es buena música y cuando me emocione, lo lanzaré".

Con esta declaración parece que la vocalista da por zanjada la posibilidad de un doble disco dedicado al reggae y a la música comercial: "Siento que no tengo límites. Lo he hecho todo. He hecho todos los hits, he probado todos los géneros y ahora estoy abierta a todo. Puedo hacer lo que quiera".

Lo que a priori podría considerarse como una mala noticia para los seguidores de la de Barbados no es tal en palabras de la propia intérprete: "No puedo decir cuando lo voy a lanzar pero estoy trabajando a tope en mi música".

En esta misma publicación confirma que está trabajando casi hasta la extenuación para poder descansar próximamente y cumplir con algunos planes familiares que rondan por su cabeza.