Ya puedes ser Tokio: ‘La casa de papel’, inspiración de la nueva colección de Pull&Bear

Stranger Things, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Disney, Marvel... las tiendas se están llenando estas últimas temporadas de ropa inspirada en caras, rostros y producciones que conocemos de sobra. Lo que antes era ropa de "estar por casa" ahora completan todos nuestros looks, dándoles todo el rollazo que nos faltaba. Las colecciones cápsula están de moda, y La Casa de Papel es la próxima protagonista de lo nuevo que va a sacar Pull&Bear.

La propia marca lo ha anunciado en Instagram esta mañana de miércoles con un breve video en el que se pueden ver algunas de las prendas que han diseñado: camisetas, sudaderas y un mono es lo que hemos podido ver hasta ahora. Todo en tonos rojos, negros y blancos, muy a la par con el diseño de los colores de la serie. "Jajaja... Nunca pensé que sería tan fácil hackearte Pull&Bear. Fans de La Casa de Papel, la colección me pertenece ahora #LCDPxPullandbear", anunciaba.

¿Quieres ser el primero en tenerla? Todavía no han mostrado todas las prendas que componen esta pequeña colección de la marca de Inditex, pero saldrá a la venta el mismo día que Netflix estrena la cuarta temporada de la serie: el viernes, 3 de abril. No te vamos a decir que corras a la tienda, porque no podemos salir de casa, pero si eres súper fan del profesor, Nairobi, Tokio, Río, Denver y los demás, seguro que algo cae.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Casa de Papel (@lacasadepapel) el 26 Mar, 2020 a las 7:02 PDT

La Casa de Papel estrena este viernes los nuevos capítulos de la nueva y cuarta temporada. Llevamos desde verano con la boca abierta, queriendo ver qué paso después de los últimos minutos de la serie, y por fin ha llegado el momento. Además, hemos hablado con ellos y te contaremos todo lo que nos han contado sobre el transcurso de la serie, lo que pasa y los secretos mejor guardado de los personajes. ¿Qué mejor plan para seguir pasando los días en casa?