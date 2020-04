Rosalía: “Dolerme es fiel a la emoción que sentía en este momento, de desesperación, con un autotune más reventado, más de dolor”

Rosalía acaba de lanzar Dolerme, una canción extraordinaria para tiempos extraordinarios. La artista catalana protagoniza el programa especial ‘LOS40enCasa', conducido por Tony Aguilar y que se está siguiendo de manera simultánea en todos los canales y países en los que está presente LOS40: LOS40 radio, los40.com, YouTube de LOS40, nuestras redes sociales y el resto de emisoras de LOS40 en Latinoamérica.

Nuestra cantante más global nos recibe desde Miami, donde se encuentra pasando la cuarentena, para hablarnos de Dolerme, su más reciente lanzamiento, de sus nuevos proyectos artísticos y de cómo está pasando estos días tan extraños.

Sobre todo echa de menos a su familia, que está en Barcelona: "Me pilló aquí la cuarentena porque justo después de los Grammy americanos en enero me quedé aquí en Estados Unidos para trabajar en el siguiente disco. Me pilló sola y mi mánager me dijo: ¿por qué no te vienes a casa a pasar la cuarentena? Y estoy aquí en casa de mi mánager", ha contado Rosalía a Tony Aguilar.

El cambio de planes de Rosalía

Como todos los artistas, ella también ha tenido que cambiar sus planes para las próximas semanas: "Mi plan era sacar una canción con un artista americano, que ya tenía hasta el vídeo grabado y que es una canción más de club", explica la cantante a LOS40. "La iba a sacar ahora en marzo, pero empezó a pasar todo esto y lo paré todo. Pensé que no tenía mucho sentido con la situación, con cómo me siento, con cómo creo que los demás se están sintiendo".

Sobre 'Dolerme', su último lanzamiento

Es imposible no preguntar a Rosalía por Dolerme, una canción melancólica que refleja muy bien los tiempos extraños que estamos viviendo. Y así es, una sensación de desasosiego recorre toda la canción.

"Decidí terminar una idea que estaba empezada y que ha acabado siendo la canción de Dolerme. Creo que es mucho más fiel a la emoción que en este momento yo sentía, de desesperación, con un autotune más reventado, más de dolor".

"Dolerme empezó en enero de 2019, que empezamos a trabajar en el beat, era un beat de Frank Dukes. Pablo (El Guincho) también estaba trabajando en ideas para la canción y de golpe la dejamos apartada durante estos meses hasta que hace unas semanas me puse a escribir, a darle una vuelta a diferentes melodías y la terminamos a distancia con el productor. De hecho, Frank Dukes estaba en Los Ángeles y yo desde Miami, o sea esta canción está hecha en gran parte en cuarentena".

Sobre si habrá videoclip... "a lo mejor en un futuro", ha dicho la artista recordando que es difícil por la situación tan extraordinaria que vivimos.

Tiempo para echar de menos

Como a todos, a Rosalía lo que más le está costando es la distancia y el no tener cerca a los suyos. "Echo de menos a mi familia, a mis amigos, darle un abrazo a mi madre, estar con mis amigos jugando, cosas tan sencillas...", explicaba la artífice de El Mal Querer. Sin embargo, está tratando de seguir con las rutinas: "Estoy haciendo música cada día, le estoy dedicando muchas horas, en una habitación tengo un micro, un ordenador y voy trabajando, pero no es lo mismo”, reconoce.

Su playlist más personal

Eso sí, estos días también está escuchando mucha música. Entre otros: PARTYNEXTDOOR, Jimi Hendrix, Bad Bunny, J Balvin o incluso el compositor alemán Bach ("porque aprendo mucho en cuanto a las armonías, eso me inspira para luego componer", nos dice Rosalía).

También hemos aprovechado para conocer su mapa sonoro más personal a través de las canciones con las que tiene más conexión: la versión Moon River de Frank Ocean, el clásico de Frank Sinatra My Way y Gitana Hechicera de Peret (que le recuerda quién es y de donde viene) están en esta lista fundamental.

Échale un vistazo a la playlist más personal de Rosalía.

Momentos de creatividad

Rosalía es una de las artistas más solicitadas del momento y sus DMs de Instagram deben echar humo con propuestas de colaboraciones. ¿Es tal cual nos imaginamos? La cantante ríe antes de contestar a Tony Aguilar: “Lo que sí que te puedo decir es que de desde que saqué El Mal Querer, para mí fue una sorpresa muy grande porque he sentido mucho el apoyo y el cariño que he recibido por parte de toda la comunidad artística, no solo en mi país, o en Europa, también en Estados Unidos o en Latinoamérica”.

Intento que cada canción sea distinta a la anterior, pero tampoco me pongo una presión de 'deadlines'

Y dice que sí que está en contacto con muchos artistas a los que admira muchísimo como la chilena "Mon Laferte, que me encanta, Juanes, con Jose (J Balvin), en fin, con muchos artistas", nos cuenta.

“Yo intento estar haciendo música constantemente porque es una necesidad para mí, necesito estar en constante movimiento, preparando cosas, creo que soy hiperactiva. Si que intento siempre dar nueva música, intentar que cada canción sea distinta a la anterior, pero tampoco me pongo una presión de deadlines, o intento no hacerlo porque podría afectar al proceso creativo”, explica Rosalía sobre el concepto Always On Artist (que tanto conecta con artistas globales).

Desde luego, la creatividad es algo que no le falta a Rosalía y menos estos días de cuarentena, donde la cabeza está más activa que nunca. “Estaba en esta situación en la que llevaba tantas semanas aquí encerrada que me he puesto a experimentar. Un día me da por hacerme unas uñas largas, otro día las cejas me las pinto de colores… y aquí me ha dado por este proyecto de belleza de cortarme el pelo”.