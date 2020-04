Duffy da más detalles sobre su violación para "ayudar a otros que han sufrido lo mismo"

En el mes de febrero, la cantante Duffy reapareció a través de su cuenta de Instagram después de diez años alejada de la música. Lo hizo precisamente para explicar que había desaparecido después de sufrir un episodio traumático: había sido secuestrada y violada.

Un mes después de desvelar este calvario, la cantante de Mercy confiesa ahora todo lo que sufrió y cómo consiguió salir de ello Ahora, a través de su página web, Duffy ha publicado un relato más extenso de lo ocurrido, lo que ella llama un episodio "oscuro", y lo hace, según argumenta, para ayudar a "otros que han sufrido lo mismo".

La galesa, de 35 años, recuerda el peor momento de su vida: “Era mi cumpleaños, me drogaron en un restaurante, me siguieron drogando durante cuatro semanas y me llevaron a un país extranjero. No recuerdo haber subido al avión y volví en la parte trasera de un vehículo", recuerda. “Me metieron en una habitación de hotel y el hombre regresó y me violó. Recuerdo el dolor e intenté mantenerme consciente en la habitación después de que sucediera".

Duffy continúa aseguranque que está compartiendo su terrible experiencia porque "estamos viviendo en un mundo herido", y pide a los que están pasando por algo similar que no sientan vergüenza: “Ya no me da vergüenza que algo me hiera profundamente, nunca más. Creo que si hablas desde el corazón dentro de ti, el corazón dentro de los demás responderá.

La artista intentó escapar de su secuestrador y violador, según su relato. "Contemplé huir a la ciudad o un pueblo vecino, mientras él dormía, pero no tenía dinero en efectivo y temía que llamara a la policía por mí, por huir, o que me matara; seguí mis instintos".

Duffy agregó que vivió en "alto riesgo de suicidio" después de la terrible experiencia y que ha pasado "casi diez años completamente sola". Pero también es positiva, y afirma que ahora siente que puede "dejar atrás esta década" y agradeció a su psicólogo por ayudarla a superar el trauma.