Úrsula Corberó prueba el filtro de ‘La Casa de Papel’ y pasa lo que pasa

La nueva temporada de La Casa de Papel ya está aquí, y no porque estemos encerrados en nuestros hogares se ha convertido en una de las series más vistas. Hayamos estado o no disfrutando de la libertad en las calles, esta plataforma de Netflix habría ocupado la mayor parte de tu tiempo (y lo sabes).

Sea como sea, la banda ha vuelto a la acción, y eso es algo que nos pone de los nervios con tan solo pensarlo. No solo a nosotros, sino a cualquiera que se haya dejado cautivar por la trama de esta historia. Claro que, como era de esperar, con el estreno de esta nueva entrega también llegaría el lanzamiento masivo de colecciones de ropa, productos y hasta filtros en Instagram relacionados con ella. Basta con acceder a esta red social para comprobarlo.

Y es que hasta la propia Úrsula Corberó no ha podido evitar utilizar uno de estos filtros tan llamativos y cautivadores. Se trata de uno muy sencillo que dicta cuál sería tu personaje dentro de la banda. Y no, Tokio no es el que Instagram asigna a la actriz.

Úrsula sería Denver, el personaje interpretado por Jaime Lorente que se caracteriza, entre otras cosas, por su risa contagiosa. De hecho, la propia Corberó reacciona con este sonido al resultado del filtro. ¿Te la imaginarías cambiando los papeles con su compañero? Nosotros, en absoluto.

La Casa De Papel dizisinin Tokyo’su Ursula Corbero’dan, “Denver” taklidi. pic.twitter.com/qZBrh0G3XR — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) April 4, 2020

La Casa de Papel llegó a nuestras vidas en mayo de 2017. Desde entonces, El Profesor y su equipo han sido los causantes de horas de estrés, intriga e insomnio. ¿Los habrán descubierto? ¿Por qué no tuvieron precaución al esconder esa pista? ¿Conseguirá El Profesor salirse con la suya? Decenas de preguntas rondando por nuestras cabezas que solo el siguiente episodio podría responder.

Ahora, la cuarta temporada vuelve a dejar un campo abierto de posibilidades para una nueva entrega. Aunque hay muchos que defienden que la historia no debería volver a estirarse, cerrando así un ciclo exitoso y una historia que marcó la historia de las producciones españolas por y para siempre. La Casa de Papel es hoy una de las series más vistas de habla hispana.