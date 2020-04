El ‘finde’ triunfal de The Weeknd: es Nº1 de LOS40

Después de 12 semanas en lista, y tras una subida desde el #4, Blinding lights, de The Weeknd, logra el número uno de LOS40. Es uno de los dos singles que lanzó a modo de adelanto de After hours, el disco que continúa el éxito alcanzado con Starboy (2016), con el que llegó al número uno de ventas en Estados Unidos y le brindó un Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo en 2018. Publicado el 30 de marzo, After hours ha seguido la misma senda: ha sido número uno en EEUU y Reino Unido, además de en medio planeta.

El vídeo de Blinding lights ha sido dirigido por Miki Hamano, y presenta una estética a medio camino entre el cine de acción y la atmósfera asfixiante de Drive, y se basa en las obsesiones de The Weeknd: el dinero, las drogas y la fama.

Abel Makkonen Tesfaye llegó por primera vez a lo más alto de LOS40 con Starboy (2016) y repitió en 2017 con I feel it coming, ambos en colaboración con Daft Punk; de modo que con este Blinding lights el canadiense consigue su tercer liderato en la lista. ¡Enhorabuena!