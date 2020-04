I'm ready, lo nuevo de Sam Smith con Demi Lovato

Sam Smith y Demi Lovato. Demi Lovato y Sam Smith. Son los dos protagonistas de la pascua en habla inglesa después de todo el amor que ambos artistas se están intercambiando en las redes sociales. La respuesta a la pregunta del titular ya la hemos conocido: una colaboración que llevará por título I'm ready y que se estrenará este viernes.

Todo comenzó el pasado 9 de abril cuando Smith subió a sus perfiles oficiales en redes sociales una 'polaroid' en la que ambos aparecían abrazados con el texto "S+D 4 EVA" (Sam+Demi para siempre). A esta imagen había que añadirle la leyenda "Everything" ("Todo") con el que se dirigía a la solista estadounidense.

La respuesta fue casi tan inmediata como reveladora: "Love you so much" ("Te quiero tanto"). Las indirectas (y directas), las menciones, los emojis y toda la parafernalia de las redes sociales han ido cayendo como un constante goteo durante estos días festivos hasta que en la tarde del domingo todo se precipitó. ¿Qué están tramando Sam Smith y Demi Lovato?

"You ready? Demi Lovato" ("¿Estás preparada, Demi Lovato?") preguntaba Sam Smith. "I'm ready" ("Estoy preparada") contestaba Demi Lovato. "I have an announcement tomorrow, Demi Lovato" ("Haré un anuncio mañana, Demi") finalizaba Sam Smith que nos deseaba unas felices pascuas con un mensaje de lo más florido.

El anuncio ha llegado en forma de una especie de equipo olímpico del que nos encantaría formar parte. Vestidos con sendos monos de blanco impoluto y medallas al cuello tanto Sam Smith como Demi Lovato lucen espectaculares en la primera imagen promocional de este single que contará con un vídeo dirigido por Jora Frantzis con la coreografía de Sean Bankhead.

Hace un par de semanas, Sam Smith aprovechaba ese canal para anunciar que su nuevo proyecto musical no se pondrá a la venta el 1 de mayo como estaba previsto: "A todxs mis maravillosxs fans. En primer lugar me gustaría mandaros amor y fuerza a todxs lxs que os habéis visto afectadxs por esta situación. Espero que estéis todxs bien en estos momentos increíblemente raros, desconcertantes y sin precedentes. He estado pensando mucho en las últimas semanas y siento que el título de mi álbum y su inminente lanzamiento no son lo correcto así que he tomado la decisión de continuar trabajando en el álbum y hacer algunos importantes cambios y añadidos"

"Renombraré mi disco y pospondré la fecha de lanzamiento, ambos serán confirmados próximamente. Pero no os preocupéis, habrá un disco este año, ¡lo prometo! Pero hasta entonces voy a seguir trabajando en nueva música en los próximos meses con la que estoy increíblemente emocionado. Gracias por estar siempre a mi lado y por vuestra comprensión y paciencia. Siempre intento hacer lo correcto por vosotros. Siempre. Sam X" finalizaba su comunicado.

Si este álbum llega en 2020, seguirá cumpliendo con su tradición de lanzar un disco cada tres años. Este futuro proyecto musical recogerá el testigo de In the Lonely Hour y The Thrill of it all, sus dos anteriores trabajos, con los que conquistó el éxito mundial. Desde entonces hasta la fecha, Sam Smith ha publicado algunos singles con los que ha conquistado las listas de ventas: Promises con Calvin Harris, Dancing with a stranger con Normani Kordei y How do you sleep?, este último en solitario, además de To die for cuyo nombre había inspirado el elepé que se ha retrasado.