Las 10 canciones 'classic' indispensables para Álvaro Benito

Los 90 fueron una década clave en la música, y cada día en LOS40 Classic recordamos las canciones más importantes de esa etapa. Algunos grupos y artistas brillaron con luz propia e influyeron de forma definitiva en la música que se hizo a partir de entonces.

Álvaro Benito ha querido acompañarnos (desde la distancia) en Morning Box, y participar en el programa para hablar de música, especialmente de esa década que tanto aprecia. Desde su época en Pignoise hasta ahora, Álvaro es un apasionado de ella y tiene grandes referentes que suenan en nuestra emisora.

Ahora que nos presenta su nuevo tema, Mi Fortaleza, un tema solidario para recaudar fondos contra el coronavirus, nos ha contado cuáles son sus diez canciones favoritas de los noventa. ¿Coinciden con las tuyas?

Smells like teen spirit - Nirvana

El 10 de septiembre de 1991, Nirvana publicó el single Smells Like Teen Spirit, destinado a cambiar no solo su carrera sino también la historia de la música, convirtiéndose en el último verdadero himno generacional del rock.

Nirvana - 'Smells Like Teen Spirit'

Wonderwall - Oasis

Con sólo un par de trabajos, los hermanos Noel y Liam Gallagher se consagraron con Wonderwall como una pieza fundamental dentro de la historia del pop-rock británico.

Oasis - 'Wonderwall'

Basket Case - Green Day

Fue lanzada como sencillo en noviembre de 1994, y es el tercer sencillo de Dookie, uno de sus álbumes más exitosos. Esta canción trata sobre los ataques de ansiedad que tenía Billie Joe Armstrong y sentó las bases del punk más comercial de la banda.

Green Day - 'Basket Case'

Enjoy the silence - Depeche Mode

El tema otorgó a Depeche Mode la etiqueta de grandes figuras del pop a nivel mundial. Acaba de cumplir 30 años y catapultó al grupo de Dave Gahan a la cima del éxito.

Depeche Mode - 'Enjoy The Silence'

Song 2 - Blur

El segundo sencillo de su quinto álbum. Aunque la canción parece un homenaje al indie rock, el sonido es más similar al grunge, y es considerado más bien una parodia de su estilo por algunos comentaristas musicales.

Blur - 'Song 2'

Under the bridge - Red Hot Chili Peppers

Es el segundo sencillo lanzado por la banda en su álbum de 1991 Blood Sugar Sex Magik. La canción nació de un texto escrito por Anthony Keidis en que se explayaba sobre su creciente sensación de aislamiento.

Red Hot Chili Peppers - 'Under The Bridge'

Creep - Radiohead

Fue lanzado como su sencillo debut en 1992, y luego apareció en su álbum Pablo Honey de 1993. Inicialmente no tuvo mucha difusión porque las radios la consideraron demasiado depresiva, por lo que fue retirada de la programación tras haberla radiado tan sólo dos veces.

Radiohead - 'Creep'

Killing the name - Rage Against the Machine

Como suele suceder con los clásicos de culto, Killing in the name no se convirtió en un hit instantáneo al momento de su lanzamiento en noviembre de 1992. El éxito llegó tiempo después, cuando toda una generación se mostró odentificada con el desencanto que cantaban Rage Against the Machine.

Rage Against The Machine - 'Killing In the Name'

Losing my religion - R.E.M.

El tema estaba presente en el séptimo álbum de la banda de Michael Stipe, que les catapultó a la cima de su carrera. Losing my religion, con un imaginativo riff de mandolina, se convirtió en un hit mundial como metáfora del amor no correspondido.



Losing my religion - 'R.E.M.'

Entre dos tierras - Héroes del silencio

Fue el tema número 1 del disco Senderos de traición y publicado como sencillo promocional en noviembre de 1990. Rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo de Enrique Bunbury, hasta ser recordado como un gran tema del rock de nuestro país de todos los tiempos.