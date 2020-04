Demi Lovato: “Estoy abierta a todo”

Hace apenas un par de meses Demi Lovato se emocionaba durante una entrevista recordando cómo fue la charla que mantuvo con sus padres revelándoles su condición sexual. La cantante estadounidense reconoció que fue en 2017 cuando 'salió del armario' como bisexual aunque desde 2015 había ido dejando algunas pistas públicamente. Tres años después puede hablar sin pelos en la lengua sobre ello: "Estoy abierta a todo".

Son palabras que ha dejado durante su entrevista para Harper's Bazaar para la que también ha contado con cuáles de sus compañeros en su época como chica Disney sigue manteniendo el contacto.

Pero algunos de los titulares más relevantes que deja el reportaje son los referidos a su sexualidad por la naturalidad con la que Demi Lovato afronta su condición públicamente. La cantante lleva años siendo una de las artistas referentes del colectivo LGTBQi.

Es verdad que, oficialmente, solo hemos conocido a parejas masculinas de la cantante (el actor Wilmer Valderrama, Nick Jonas o el luchador profesional Luke Rockhold) pero ni siquiera la propia cantante sabe lo que le deparará el futuro.

"Cuando me imagino mi vida en el futuro no pienso en buscar un hombre con el que tener dos o tres hijos. Creo que podría ser mucho más divertido compartir hijos con una mujer... Así que no sé a qué se parecerá mi futuro y estoy abierta a todo. La gente siempre me pregunta qué tipo de persona me gusta. Y so siempre digo: '¿Conoces mi historia?' No tengo un tipo de persona que me guste. Solamente se trata de conectar. Podría decir que solo salgo con gente atractiva pero no es así" explica Demi Lovato durante su entrevista.

Después del terremoto personal que ha sufrido su vida en los últimos años, parece que la estadounidense está ahora más centrada en su faceta musical, aunque como ella misma dice, no descarta nada. Pero por ahora podremos centrarnos en disfrutar tanto de sus canciones propias como de sus colaboraciones. La más inminente llega este mismo viernes de la mano de Sam Smith: I'm ready.