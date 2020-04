¿Quieres celebrar tu boda o cumpleaños durante el confinamiento? En Anda Ya lo hacemos realidad

El coronavirus ha generado en nosotros todo tipo de sensaciones, y nos ha hecho pasar por todo tipo de etapas. Los primeros días algunos mayores no podían estar más felices de trabajar en casa, los más pequeños por no tener clase, pero después de días de encierro, y de darnos cuenta que esto no era una peli de ciencia ficción de solo unas horas, solo queremos que se acabe y que todo vuelva a la normalidad, con sus atascos, sus deberes y todo aquello que tanto odiábamos de la rutina.

En Anda Ya sabemos que por esta pandemia, que ha paralizado la vida de millones de personas en todo el mundo, se están cancelando y aplazando todos los planes, esos que con tanta ilusión hemos organizado con meses de antelación y que hemos idealizado en nuestras cabezas. Por eso, queremos que no dejéis de disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida, aunque sea de una forma un poquito diferente y en un momento tan complicado.

En esta fiesta, boda, cumpleaños, sorpresa, lo que sea que quieras celebrar, no estarán solo aquellos a los que quieres y que tanto de menos echas, estará toda España acompañándote para reír, llorar y emocionarse junto a ti. Pero no solo eso, si ya es especial celebrar algo en la radio, nosotros queremos que además sea inolvidable y para ello haremos todo lo necesario para sorprender a nuestros andayeros.

Quizá a los menos habituales os puede sorprender que queramos celebrar todo junto a vosotros, pero los seguidores de Anda Ya saben que tenemos una gran experiencia en el tema de sorprender a nuestros queridos oyentes, y al propio equipo.

Siempre recordaremos momentos como cuando nuestra madre andayera preferida, Cristina Boscá pensó que solo nosotros seríamos los sorprendidos el día que nos anunció que estaba embarazada. Pero eso no fue así, atentos a lo que sucedió.

Los cumpleaños de nuestro querido Dani Moreno ‘El Gallo’, también han sido memorable. Solo hace falta ver cómo se emocionó hace justo un año con la visita inesperada de su Dua Lipa favorita, su hija Paola.

Pero, sin duda alguna, otra de nuestras especialidades son las bodas. Somos mejores que muchas wedding planner y hemos preparado todo tipo de sorpresas, tanto para pedidas de mano, como hasta para bodas brasileñas, como lees, en Anda Ya hemos celebrado bodas de todo tipo. Cuando decimos que somos expertos, es por algo.

Así que ya sabes, si quieres vivir un momento muy especial en Anda Ya, por todo lo grande, y sin saltarte las restricciones, te contamos cómo hacerlo: solo tienes que mandarnos un correo electrónico a andaya@los40.com o respondiendo a esta solicitud, explicando a quién quieres sorprender y el motivo. Así de simple.

